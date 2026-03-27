GUELPH, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de 1,8 million de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), qui vise à soutenir le remplacement d'un immeuble vieillissant de deux étages comptant quatre logements à Guelph par deux maisons en rangée superposées de trois étages.

De plus, le gouvernement du Canada verse plus de 4,5 millions de dollars pour l'ensemble résidentiel dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Ces fonds sont offerts aux organismes partenaires sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ils servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Une fois achevées, ces nouvelles maisons en rangée offriront un total de 18 logements abordables d'une chambre. Situé au 60, chemin Fife, à Guelph, l'ensemble d'habitation UpBuilding! Non-Profit Homes comprendra six logements entièrement accessibles au rez-de-chaussée, ce qui respectera les lignes directrices en matière de conception universelle. Il se trouve à proximité de services comme des épiceries, des pharmacies, un centre communautaire et les transports en commun.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Dominique O'Rourke, députée fédérale de Guelph, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que par Matthew Rae, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Mike Schreiner, député provincial de Guelph, Chris White, préfet du comté de Wellington et Linda Busuttil, conseillère municipale de Guelph et présidente du comité conjoint des services sociaux et de l'ambulance terrestre.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Citations :

« Notre gouvernement investit dans le logement abordable à Guelph et partout au Canada afin d'améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables, de soutenir la création d'emplois et de renforcer le tissu de nos communautés. Il s'agit du plus récent d'une série d'investissements fédéraux dans le logement abordable à Guelph au cours des dernières années. Je tiens à souligner et à féliciter le leadership des promoteurs locaux du logement, de la Ville de Guelph et du comté de Wellington. Les gens de Guelph feront de ces logements leur chez-soi pour des générations à venir, et cela fait une réelle différence.» - Dominique O'Rourke, députée fédérale de Guelph

« L'Ontario continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et municipaux pour accroître le nombre de logements abordables partout dans la province. L'annonce faite aujourd'hui est le dernier exemple en date de ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous travaillons ensemble pour apporter des solutions concrètes en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Des partenariats solides sont essentiels pour offrir de véritables solutions de logement. En collaborant avec nos partenaires, nous réduisons les formalités administratives afin d'accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements. L'investissement d'aujourd'hui se traduira par un plus grand nombre de logements abordables à Guelph. » - Matthew Rae, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario

« Au nom du comté de Wellington, j'aimerais féliciter Upbuilding, dont la proposition a été retenue dans le cadre du plus récent processus de DDP des Services de logement, pour l'obtention d'un financement de 1,8 million de dollars administré par le comté pour le logement abordable. J'aimerais aussi remercier les gouvernements de l'Ontario et du Canada pour cet investissement généreux dans le logement abordable. Le besoin de solutions en matière de logement abordable n'a jamais été aussi pressant. L'investissement supplémentaire du gouvernement de l'Ontario aidera aussi le comté, à titre de gestionnaire du système de services, à réduire l'écart en logement grâce à la construction de 18 unités dans la ville de Guelph pour les personnes et les familles. » - Chris White, préfet du comté de Wellington

« La Ville de Guelph est reconnaissante de ce partenariat continu avec les gouvernements fédéral et provincial. L'ajout de 18 logements locatifs abordables est une victoire tangible pour notre collectivité, car il offre des logements dont nous avons grandement besoin à proximité des services essentiels et du transport en commun. Ces logements représentent plus qu'un simple toit. Ils représentent un engagement collectif à s'attaquer à la crise du logement à Guelph. » - Cam Guthrie, maire de Guelph

« L'organisme UpBuilding! Non-Profit Homes est extrêmement enthousiaste à l'idée de commencer à travailler sur ce projet dont nous avons grandement besoin. Il est très reconnaissant du financement fourni par nos partenaires gouvernementaux. Notre cible est d'achever la majeure partie de la construction au cours de 2026 et d'avoir une occupation initiale au début de 2027. » - Howard Kennedy, président d'UpBuilding! Non-Profit Homes, Inc.

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En décembre 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 76,13 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 195 800 logements et la réparation de plus de 359 400 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. L' Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL) est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit un financement fédéral de plus de 378 millions de dollars dans le cadre de l'IPOL pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, et pour soutenir les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements.

est une initiative de financement relevant de l'Entente bilatérale SCHL-Ontario. Cette entente de 10 ans prévoit un financement fédéral de plus de 378 millions de dollars dans le cadre de l'IPOL pour protéger, renouveler et accroître le parc de logements communautaires, et pour soutenir les priorités de l'Ontario en matière de réparation, de construction et d'abordabilité des logements. L' Initiative Canada-Ontario de logement communautaire est un programme de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario. Elle offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Il offre aussi une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Elle peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité.

est un programme de financement relevant de l'Entente bilatérale Canada-Ontario. Elle offre du financement pour réparer, renouveler et accroître le parc de logements communautaires pour que les locataires puissent vivre dans un logement qui est abordable. Il offre aussi une aide au loyer aux personnes vivant dans des logements sociaux et abordables. Elle peut aussi servir à soutenir les fournisseurs de logements communautaires dont les accords initiaux de programme arrivent à échéance et contribuer à leur viabilité. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. En décembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 14,44 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 56 900 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offrait aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes étaient destinées à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accordait la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en avaient le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le portail de demande du FLA est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés. Le Fonds pour accélérer la construction de logements aide les administrations locales de partout au Canada à réduire les formalités administratives afin d'augmenter et d'accélérer la construction de logements. Il favorise l'innovation, soutient la mise à jour des systèmes d'urbanisme et élimine les obstacles pour encourager la réalisation d'initiatives locales visant à créer plus d'options de logement.

aide les administrations locales de partout au Canada à réduire les formalités administratives afin d'augmenter et d'accélérer la construction de logements. Il favorise l'innovation, soutient la mise à jour des systèmes d'urbanisme et élimine les obstacles pour encourager la réalisation d'initiatives locales visant à créer plus d'options de logement. Guelph a proposé un plan ambitieux et a récemment reçu son troisième versement de près de 5,4 millions de dollars, ce qui reflète la mise en œuvre réussie de son plan d'action pour le logement. Les initiatives du plan d'action pour le logement de Guelph comprennent la simplification du processus d'approbation dans les zones de croissance stratégique, la promotion de l'aménagement intercalaire et des logements du chaînon manquant, ainsi que l'exploitation des terrains appartenant à la Ville et l'établissement de partenariats avec des organismes sans but lucratif pour créer des logements abordables. Ces actions permettent d'établir des bases solides pour la croissance à long terme de l'offre de logements de différents types dans la ville.

Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 60, chemin Fife est le suivant : 851 200$ dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire pour la construction de sept logements; 948 800 $ dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement pour la construction de sept logements; 4,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA; 70 280$ du Programme de financement initial de la SCHL; 450 000 $ de la Ville de Guelph; 50 000 $ du comté de Wellington.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

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Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram YouTube. La Loi de 2025 pour protéger l'Ontario en construisant plus rapidement et plus efficacement aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures, notamment en rationalisant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts, en étroite collaboration avec les municipalités.

aide à accélérer la construction de logements et d'infrastructures, notamment en rationalisant les processus d'aménagement et en réduisant les coûts, en étroite collaboration avec les municipalités. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le logement abordable en Ontario, consultez le site ontario.ca/logementabordable ou suivez-nous sur X .

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]