Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
27 mars, 2026, 11:15 ET
27 mars, 2026, 11:15 ET
GUELPH, ON, le 27 mars 2026 /CNW/ - Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts. Afin d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé un investissement combiné de 1,8 million de dollars dans le cadre de l'Initiative Canada-Ontario de logement communautaire (ICOLC) et de l'Initiative liée aux priorités de l'Ontario en matière de logement (IPOL), qui vise à soutenir le remplacement d'un immeuble vieillissant de deux étages comptant quatre logements à Guelph par deux maisons en rangée superposées de trois étages.
De plus, le gouvernement du Canada verse plus de 4,5 millions de dollars pour l'ensemble résidentiel dans le cadre du Fonds pour le logement abordable. Ces fonds sont offerts aux organismes partenaires sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Ils servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.
Une fois achevées, ces nouvelles maisons en rangée offriront un total de 18 logements abordables d'une chambre. Situé au 60, chemin Fife, à Guelph, l'ensemble d'habitation UpBuilding! Non-Profit Homes comprendra six logements entièrement accessibles au rez-de-chaussée, ce qui respectera les lignes directrices en matière de conception universelle. Il se trouve à proximité de services comme des épiceries, des pharmacies, un centre communautaire et les transports en commun.
L'annonce a été faite aujourd'hui par Dominique O'Rourke, députée fédérale de Guelph, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi que par Matthew Rae, adjoint parlementaire de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, Mike Schreiner, député provincial de Guelph, Chris White, préfet du comté de Wellington et Linda Busuttil, conseillère municipale de Guelph et présidente du comité conjoint des services sociaux et de l'ambulance terrestre.
Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne. Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.
Citations :
« Notre gouvernement investit dans le logement abordable à Guelph et partout au Canada afin d'améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables, de soutenir la création d'emplois et de renforcer le tissu de nos communautés. Il s'agit du plus récent d'une série d'investissements fédéraux dans le logement abordable à Guelph au cours des dernières années. Je tiens à souligner et à féliciter le leadership des promoteurs locaux du logement, de la Ville de Guelph et du comté de Wellington. Les gens de Guelph feront de ces logements leur chez-soi pour des générations à venir, et cela fait une réelle différence.» - Dominique O'Rourke, députée fédérale de Guelph
« L'Ontario continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et municipaux pour accroître le nombre de logements abordables partout dans la province. L'annonce faite aujourd'hui est le dernier exemple en date de ce qu'il est possible de réaliser lorsque nous travaillons ensemble pour apporter des solutions concrètes en matière de logement à ceux qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« Des partenariats solides sont essentiels pour offrir de véritables solutions de logement. En collaborant avec nos partenaires, nous réduisons les formalités administratives afin d'accélérer la construction d'un plus grand nombre de logements. L'investissement d'aujourd'hui se traduira par un plus grand nombre de logements abordables à Guelph. » - Matthew Rae, adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario
« Au nom du comté de Wellington, j'aimerais féliciter Upbuilding, dont la proposition a été retenue dans le cadre du plus récent processus de DDP des Services de logement, pour l'obtention d'un financement de 1,8 million de dollars administré par le comté pour le logement abordable. J'aimerais aussi remercier les gouvernements de l'Ontario et du Canada pour cet investissement généreux dans le logement abordable. Le besoin de solutions en matière de logement abordable n'a jamais été aussi pressant. L'investissement supplémentaire du gouvernement de l'Ontario aidera aussi le comté, à titre de gestionnaire du système de services, à réduire l'écart en logement grâce à la construction de 18 unités dans la ville de Guelph pour les personnes et les familles. » - Chris White, préfet du comté de Wellington
« La Ville de Guelph est reconnaissante de ce partenariat continu avec les gouvernements fédéral et provincial. L'ajout de 18 logements locatifs abordables est une victoire tangible pour notre collectivité, car il offre des logements dont nous avons grandement besoin à proximité des services essentiels et du transport en commun. Ces logements représentent plus qu'un simple toit. Ils représentent un engagement collectif à s'attaquer à la crise du logement à Guelph. » - Cam Guthrie, maire de Guelph
« L'organisme UpBuilding! Non-Profit Homes est extrêmement enthousiaste à l'idée de commencer à travailler sur ce projet dont nous avons grandement besoin. Il est très reconnaissant du financement fourni par nos partenaires gouvernementaux. Notre cible est d'achever la majeure partie de la construction au cours de 2026 et d'avoir une occupation initiale au début de 2027. » - Howard Kennedy, président d'UpBuilding! Non-Profit Homes, Inc.
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Michael Minzak, Cabinet du ministre des Affaires municipales et du Logement, [email protected]
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