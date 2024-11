MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral investit près de 364 millions de dollars pour la construction de 989 logements locatifs à Montréal.

L'annonce a été faite par l'honorable Steven MacKinnon, ministre du Travail et des Aînés, ainsi qu'Anthony Housefather, député de Mont-Royal et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor.

L'annonce a eu lieu au 5200, rue de la Savane, à Montréal. Cet ensemble a reçu 100 millions de dollars du Programme de prêts pour la construction d'appartements afin de construire 303 logements. Il sera exploité par Olymbec. Ce projet locatif, nommé Lynk, est conçu pour répondre à un large éventail de besoins communautaires. Une partie des logements sera proposée à des prix inférieurs à ceux du marché, pour répondre aux besoins des personnes et des familles à la recherche d'options locatives plus accessibles. Le site est situé à proximité d'une station de métro et de plusieurs commerces.

Une liste détaillée de tous les ensembles de logements qui ont reçu du financement se trouve en annexe du présent communiqué.

« Tout le monde mérite un chez-soi, et le Programme de prêts pour la construction d'appartements est un des moyens que nous utilisons pour que cette vision devienne une réalité pour la population canadienne. Nous continuerons d'investir dans des ensembles résidentiels comme ceux annoncés aujourd'hui à Montréal et de travailler avec des partenaires de partout au pays pour mettre fin à la crise du logement. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En rendant la construction de logements plus facile, moins coûteuse et plus rapide à Montréal, notre gouvernement s'assure que les familles québécoises aient accès à un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui est une étape de plus visant à mettre fin à la crise du logement au Canada une fois pour toutes. » - L'honorable Steven MacKinnon, ministre du Travail et des Aînés

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les collectivités pour relever le défi de construire plus de logements à Montréal et partout au Québec. Par l'entremise du Programme de prêt pour la construction d'appartements, notre gouvernement augmente l'offre de nouveaux logements locatifs en investissant 100 millions de dollars dans la construction de 303 logements dans la circonscription de Mont-Royal. Cette offre de logements profitera aux personnes et aux familles de la classe moyenne et stimulera l'économie locale. » - Anthony Housefather, député de Mont-Royal et secrétaire parlementaire de la présidente du Conseil du Trésor

« Avec cet emplacement extraordinaire et le besoin critique de logements locatifs de qualité à Montréal, nous sommes ravis de créer ce milieu de vie spécial qui se démarquera comme une adresse de qualité, de commodité et de fierté. » - Ðerek Stern, vice-président, Olymbec

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de plus de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Ce programme a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. En septembre 2024, la SCHL avait engagé 20,35 milliards de dollars en prêts pour soutenir la création de plus de 53 000 logements expressément destinés à la location par l'intermédiaire du PPCA. Il fait partie des nombreux programmes et initiatives de la SNL conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la SNL qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. Des améliorations au PPCA ont été annoncées dans le budget de 2024, dont la prolongation du programme de 2027-2028 à 2031-2032. Les améliorations permettront aux demandeurs d'obtenir du financement ciblant le logement étudiant sur campus et hors campus afin de soutenir les établissements d'enseignement postsecondaire ainsi que du financement ciblant le logement pour personnes âgées autonomes. Les exigences minimales en matière d'accessibilité et d'efficacité énergétique ont été éliminées. Les demandeurs seront plutôt avantagés s'ils prennent d'importants engagements à l'égard des résultats sociaux et des résultats visant l'offre de logements qui sont souhaités. Les demandes reposant sur ces améliorations pourront être soumises à compter du 22 novembre.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Annexe : Ensembles résidentiels recevant du financement

Nom de l'ensemble résidentiel Programme Financement ($) Logements Quartier Dalia Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) 93 753 000 249 Aria - Projet Voltige Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) 67 000 000 182 Lynk Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) 100 000 000 303 Trantor mtl 3 Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) 103 105 000 255 Total 363 858 000 989

