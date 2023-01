ROSEDALE, BC, le 9 janv. 2023 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, First Nations Health Authority et Première Nation Cheam, ont annoncé aujourd'hui un financement d'immobilisations combiné de 948 045 $ pour financer 20 nouveaux logements abordables pour les Autochtones de la Première Nation Cheam à Rosedale. Ces logements seront situés dans la réserve.

Le projet est situé au 52142 Mathela Crescent et sera exploité par la Première nation de Cheam. L'immeuble sera doté de services de soutien sur place, y compris de services cliniques et non cliniques, aux personnes ayant des problèmes sociaux et de santé. Les organismes de services de soutien faciliteront également l'accès aux services communautaires, au besoin. L'ensemble bénéficiera des services de la First Nations Health Authority, de BC Housing, de Fraser Health et de la Ruth & Naomi Mission pour les activités courantes des programmes internes.

Cet immeuble d'appartements de faible hauteur à ossature de bois sera revitalisé après 32 ans d'existence grâce à sa conversion en 20 logements abordables.

Le financement fourni pour cet ensemble est le suivant :

928 045 $ du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement;

20 000 $ en financement d'immobilisations et 44 200 $ en financement d'exploitation annuel de la First Nations Health Authority.

Citations :

« Aucune relation n'est plus importante pour notre gouvernement que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. C'est pourquoi nous nous engageons à soutenir l'amélioration des résultats en matière de logement pour les communautés autochtones. Avec nos partenaires, nous créons 20 logements locatifs abordables dans la Première Nation Cheam. C'est notre Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi notre gouvernement poursuit ses efforts pour offrir de nouveaux logements abordables à l'ensemble de la population canadienne, y compris ici même à Rosedale. Ces logements offriront aux familles et aux personnes seules un chez-soi stable et leur apporteront le soutien nécessaire à leur épanouissement. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » ‒ Taleeb Noormohamed , député fédéral de Vancouver Granville

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Autres renseignements :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

