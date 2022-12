Biens d'intérêt patrimonial à Montréal - La maison Charles-Daudelin est en voie d'être classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature d'un avis d'intention de classement pour le site patrimonial de la Maison-Charles-Daudelin ainsi que pour la maison Charles-Daudelin et son atelier, situés à Kirkland. Par ce geste, il souhaite que les valeurs historique, architecturale et paysagère de ces biens soient préservées en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

La maison Charles-Daudelin est une résidence-atelier construite à partir de 1951 et agrandie en 1986. Elle représente un témoin exceptionnel de la vie et de l'œuvre de Charles Daudelin, un artiste majeur de la modernité au Québec, plus spécifiquement dans le domaine de l'art public. Parmi ses œuvres, on compte d'ailleurs plusieurs sculptures, installations sculpturales et aménagements réalisés dans le cadre de la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics.

La maison a été son lieu de résidence et de création pendant un demi-siècle jusqu'à son décès en 2001. Elle répond, ainsi que l'atelier, de manière éloquente à l'évolution des besoins de l'artiste au fil de sa carrière. La division et l'articulation des espaces intérieurs, tant pour la maison que pour l'atelier, témoignent notamment de l'adaptation de l'architecture aux besoins spécifiques de l'artiste. L'abondante fenestration de la maison et de l'atelier offre plusieurs percées visuelles sur les jardins, ce qui induit des liens étroits entre les espaces de vie et de création, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Aujourd'hui, au Québec comme à l'international, on retrouve des œuvres de Charles Daudelin qui ont été soit conçues soit réalisées en ces lieux.

« Il ne fait aucun doute que le site patrimonial de la Maison-Charles-Daudelin ainsi que la maison Charles-Daudelin et son atelier sont des témoins importants de l'héritage culturel du Québec. J'ai pris la décision de signer un avis d'intention de classement pour ces biens à la suite d'un régime d'ordonnance de 30 jours. Durant cette période, nous avons réalisé plusieurs analyses qui ont conclu à l'importance de poser un geste fort afin d'assurer la conservation de ces biens. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Le ministre signe un avis de son intention de classer un bien et le transmet aux intervenants concernés. Dès ce moment, le bien doit être traité comme s'il était déjà classé. L'avis d'intention est publié dans un journal local ou régional. Toute personne intéressée a 60 jours après la transmission de l'avis d'intention au propriétaire pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Par la suite, le ministre demande l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. S'il décide de procéder au classement, le ministre signe un avis de classement. Il peut être signé dans un délai de 90 jours à 1 an après la transmission de l'avis d'intention. L'avis de classement est transmis aux intervenants concernés. L'avis de classement est publié dans la Gazette officielle du Québec et un journal local ou régional. Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel.

