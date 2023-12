Bien d'intérêt patrimonial - Le château Logue sera protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

GATINEAU, QC, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature d'un avis d'intention de classement du château Logue, situé dans la municipalité de Maniwaki. Par ce geste, il souhaite assurer la protection et la mise en valeur de cet immeuble, témoin remarquable de l'histoire du développement du territoire québécois en lien avec l'industrie forestière au cours du 19e siècle.

L'extérieur du château Logue présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique, sociale et architecturale. Cette résidence bourgeoise a été construite vers 1887 pour Charles Logue, un homme d'affaires important dans le développement du canton de Maniwaki.

Le château fait l'objet d'un attachement manifeste et significatif de la communauté depuis près de 50 ans. Sa sauvegarde a mobilisé des citoyennes et citoyens à divers moments. Il figure dans leur récit collectif depuis de nombreuses années et il contribue à leur sentiment d'identité.

Citations

« Ce geste démontre l'engagement envers notre passé et une promesse pour l'avenir. La sauvegarde du château Logue, témoin de notre histoire et cher à la communauté de Maniwaki, nécessite des actions rapides et une implication de toutes les intervenantes et tous les intervenants concernés. Aujourd'hui, grâce à cet avis d'intention de classement, mon ministère assure le leadership attendu par les citoyennes et citoyens du Québec en matière de préservation et de valorisation de notre précieux et irremplaçable patrimoine bâti. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le château Logue fait partie intégrante de l'histoire de la ville de Maniwaki et de la MRC de la Vallée de la Gatineau. L'avis d'intention de classement est une première étape d'un long processus qui permettra à notre gouvernement ainsi qu'aux citoyens de préserver cet immeuble. Je remercie mon collègue Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, pour son travail à préserver notre patrimoine. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Principales étapes d'un classement

Le ministre signe un avis de son intention de classer un bien et le transmet aux intervenantes et intervenants concernés. Dès ce moment, le bien doit être traité comme s'il était déjà classé. L'avis d'intention est publié dans un journal local ou régional. Toute personne intéressée a 60 jours après la transmission de l'avis d'intention au propriétaire pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Par la suite, le ministre demande l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. S'il décide de procéder au classement, le ministre signe un avis de classement. Ce dernier peut être signé dans un délai de 90 jours à 1 an après la transmission de l'avis d'intention. L'avis de classement est transmis aux intervenantes et intervenants concernés. L'avis de classement est publié dans la Gazette officielle du Québec et un journal local ou régional. Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel.

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Fiche du château Logue

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388