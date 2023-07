Bien d'intérêt patrimonial à Montréal - Le ministre de la Culture et des Communications annonce le classement du site patrimonial du Noyau-du-Quartier-Chinois, de l'ancienne manufacture de cigares S. Davis & Sons et de l'édifice de l'École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal

QUÉBEC, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement du site patrimonial du Noyau-du-Quartier-Chinois, de l'ancienne manufacture de cigares S. Davis & Sons et de l'édifice de l'École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce geste de protection est le résultat d'une collaboration étroite et fructueuse avec la Ville de Montréal, les organismes et les autres intervenants consacrés à la conservation du patrimoine de ce secteur emblématique de Montréal.

Depuis le tournant du XXe siècle, le secteur correspondant au site patrimonial du Noyau-du-Quartier-Chinois a été le lieu d'implantation d'entreprises et d'associations de soutien de la communauté chinoise de Montréal. Ce secteur se distingue par l'ancienneté de ses immeubles et les éléments architecturaux, les enseignes et les inscriptions qui témoignent de la présence de la communauté chinoise. Parmi ceux-ci se trouve l'arche s'élevant sur la rue De La Gauchetière Ouest, qui marque l'entrée ouest du quartier chinois, seul chinatown historique significatif préservé au Québec et dans l'Est du Canada. En accordant une protection à ce site patrimonial, le ministre de la Culture et des Communications reconnaît la grande valeur patrimoniale de ce secteur et contribue à la préservation et à la transmission aux générations futures des éléments caractéristiques qui en font la richesse.

Le ministre de la Culture et des Communications a également procédé au classement comme immeubles patrimoniaux de deux bâtiments situés à l'intérieur du site patrimonial, soit : l'édifice de l'École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal et l'ancienne manufacture de cigares S. Davis & Sons. Construit en 1826 et en 1827, le premier est l'un des plus anciens du quartier chinois, alors que le second a été érigé en 1884 à partir des murs d'une ancienne église presbytérienne qui avait été construite à cet emplacement au milieu du XIXe siècle.

Ces biens patrimoniaux sont désormais inscrits au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Citation

« Le site patrimonial du Noyau-du-Quartier-Chinois, l'ancienne manufacture de cigares S. Davis & Sons et l'édifice de l'École-Britannique-et-Canadienne-de-Montréal font partie de notre culture et de notre histoire. Ces biens témoignent des populations qui ont successivement habité le secteur, notamment la communauté chinoise. Grâce à ce geste, le caractère patrimonial du quartier chinois de Montréal sera protégé et mis en valeur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

Liens connexes

Répertoire du patrimoine culturel du Québec

Suivez le Ministère dans les médias sociaux Twitter Facebook @MCCQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388