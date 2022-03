Bien d'intérêt patrimonial à Montréal - La ministre de la Culture et des Communications procède au classement du site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve

MONTREAL, le 26 mars 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce le classement du site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Par ce geste, le gouvernement du Québec souhaite préserver les valeurs historique, urbanistique, paysagère, architecturale et artistique qui caractérisent ce site patrimonial situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal.

La ville de Maisonneuve est fondée en 1883. Elle connaît une croissance fulgurante et figure au 5e rang des villes industrielles canadiennes en 1910. Sous la houlette du maire Alexandre Michaud et de l'échevin Oscar Dufresne, l'ingénieur municipal Marius Dufresne élabore un plan d'aménagement ambitieux qui prévoit la construction d'immeubles de prestige et l'aménagement de parcs et de boulevards urbains. En 1912, l'hôtel de ville et le boulevard Morgan sont inaugurés. Dans les années suivantes, le marché public, la caserne de pompiers et l'édifice du bain et du gymnase publics sont construits, ce qui fragilise les finances publiques de l'administration municipale. En pleine crise économique, la Cité de Maisonneuve est finalement annexée en 1918 à la Ville de Montréal.

Les immeubles et autres éléments compris dans ce site patrimonial sont :

l'ancien hôtel de ville, devenu la bibliothèque Maisonneuve;

l'ancien marché public, devenu le Centre communautaire, culturel, social et éducatif de Maisonneuve;

la caserne de pompiers, devenue le Centre Nutrilait;

l'édifice du bain et du gymnase publics, devenu le Bain Morgan;

le boulevard Morgan, devenu l'avenue Morgan;

le parc Morgan;

les deux sculptures-fontaines réalisées par Alfred Laliberté.

« L'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve présente un intérêt patrimonial unique. Il ne fait aucun doute que les valeurs historiques et architecturales de ces biens, implantés dans notre métropole, ont contribué à forger l'identité culturelle montréalaise et québécoise. Le classement contribuera à la reconnaissance et à la mise en valeur de l'ensemble. Je suis heureuse de procéder à ce classement officiel en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ces immeubles et le site sont désormais protégés et inscrits à tout jamais dans notre histoire collective! »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« La Métropole est riche de son histoire. Le site patrimonial de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve, 13e site classé dans la région de Montréal, est un témoin historique d'importance pour la métropole. Regroupant des éléments modernes et plus anciens, il est le parfait exemple de la diversité de l'héritage culturel québécois et contribue à rendre l'Est de Montréal d'autant plus attrayant, pour les gens d'ici et d'ailleurs. Je suis très heureuse que notre gouvernement pose des gestes concrets en matière de protection patrimoniale. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

