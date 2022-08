Bien d'intérêt patrimonial à Montréal - La maison James-Edward-Major est en voie d'être classée comme immeuble patrimonial

QUÉBEC, le 26 août 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Culture et des Communications confirme que la maison James-Edward-Major, située dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, est visée par un avis d'intention de classement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Cela permettra d'assurer la protection du bien, qui présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique et architecturale, et de favoriser sa transmission aux générations futures.

Construite en 1859 d'après les plans de l'architecte Thomas Seaton Scott, la maison témoigne du développement d'un quartier suburbain de Montréal au cours de la seconde moitié du XIXe siècle par la bourgeoisie moyenne. La résidence en brique, à trois étages, est coiffée d'une toiture en fausse mansarde recouverte de bardeaux d'ardoise. Son imposante galerie, supportée par de grandes consoles et des piliers ouvragés en bois, témoigne de l'influence de l'architecture pittoresque.

À partir de 1890, la résidence accueille la Ladies' Aid Society, fondée en 1855 par Mary Drummond Fulford, épouse du premier évêque anglican de Montréal. Cette société est destinée à l'hébergement des femmes célibataires immigrantes. Au fil du temps, sa mission évolue vers l'accueil de femmes âgées autonomes ou en perte d'autonomie, et est maintenue avec le soutien de la communauté anglophone et du diocèse anglican jusqu'en 2021. La maison a ainsi été occupée par une œuvre caritative pendant plus de 130 ans. Malgré le changement d'usage, la résidence conserve à l'intérieur des éléments d'intérêt, principalement dans le vestibule, le salon et le bureau. Ces espaces occupent la partie avant du rez-de-chaussée, réservée aux pièces d'apparat, et sont représentatifs des intérieurs des résidences bourgeoises érigées à la même époque.

Rappelons que les principales étapes d'un classement sont les suivantes :

La ministre signe un avis de son intention de classer un bien et le transmet aux intervenants concernés. Dès ce moment, le bien doit être traité comme s'il était déjà classé. L'avis d'intention est publié dans un journal local ou régional. Toute personne intéressée a 60 jours après la transmission de l'avis d'intention au propriétaire pour faire des représentations auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Par la suite, la ministre demande l'avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Si elle décide de procéder au classement, la ministre signe un avis de classement. Il peut être signé dans un délai de 90 jours à 1 an après la transmission de l'avis d'intention. L'avis de classement est transmis aux intervenants concernés. L'avis de classement est publié dans la Gazette officielle du Québec et un journal local ou régional. Le bien patrimonial classé est inscrit au Registre du patrimoine culturel.

