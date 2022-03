GATINEAU, QC, le 17 mars 2022 /CNW/ - Pour souligner le début de la Décennie internationale des langues autochtones, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) vous invite à découvrir diverses histoires, langues et cultures autochtones à l'aide du livrel multimédia interactif De Nations à Nations : voix autochtones à Bibliothèque et Archives Canada. Il s'agit d'un recueil d'essais rédigés par des employés de BAC membres des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse.

Le livrel met en valeur les points de vue uniques des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse. Il s'appuie sur deux initiatives du patrimoine documentaire autochtone de BAC : Nous sommes là : Voici nos histoires et Écoutez pour entendre nos voix .

La plupart des essais sont rédigés dans la langue autochtone du peuple concerné. Le livrel contient des interprétations personnelles d'une vaste gamme de documents archivistiques et publiés qui ont été numérisés dans le cadre de Nous sommes là : Voici nos histoires. Les documents de collection liés aux Autochtones, choisis par les auteurs, comprennent des revues, des cartes, des œuvres d'art, des photographies, des publications et des enregistrements audiovisuels.

Le livrel propose 28 essais écrits dans un des dialectes ou langues indiqués ci-dessous. Il existe aussi des versions en français et en anglais.

Premières Nations : anishinaabemowin, anishinabemowin, denesųłiné, kanien'kéha, mi'kmaq, nêhiyawêwin et nishnaabemowin

anishinaabemowin, anishinabemowin, denesųłiné, kanien'kéha, mi'kmaq, nêhiyawêwin et nishnaabemowin Inuit : inuttut et inuktitut (orthographe romaine et écriture syllabique)

inuttut et inuktitut (orthographe romaine et écriture syllabique) Nation Métisse : mitchif patrimonial

Cette passionnante ressource offre une expérience de lecture unique. Elle présente une sélection d'éléments du patrimoine documentaire des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse tirés des collections conservées à BAC. La Décennie internationale des langues autochtones lancée par l'UNESCO, qui est axée sur les droits fondamentaux des locuteurs de ces langues, constitue l'occasion idéale de consulter ce livre.

De Nations à Nations : voix autochtones à Bibliothèque et Archives Canada peut être téléchargé gratuitement sur Apple Books (en format iBooks) et sur le site Web de BAC (en format EPUB).

« Ce projet est une démonstration de notre engagement à soutenir les efforts investis par les peuples autochtones dans le but de revitaliser, de préserver et de renforcer leurs langues et leurs cultures. En plus de créer des liens avec les nouvelles générations des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse, elle aide les citoyens et citoyennes de tout le pays à se familiariser avec les langues ancestrales des peuples autochtones et les traditions qu'ils pratiquaient bien avant que ce territoire ne prenne le nom de Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis extrêmement impressionnée par les efforts, la passion et la collaboration des participants : les auteurs autochtones de Bibliothèque et Archives Canada, les traducteurs et les coordonnateurs du projet. L'ouverture d'esprit, le respect et la compréhension de l'histoire et de la réalité des peuples autochtones sont nécessaires à la recherche de la vérité et de la réconciliation. Le fait que ces histoires soient racontées par des Autochtones, à leur façon, est une autre étape de notre cheminement. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Une discussion virtuelle avec trois auteurs du livrel a été organisée dans le cadre de la Foire du livre de Francfort, un événement international regroupant des éditeurs professionnels du monde entier dont le Canada était l'invité d'honneur en 2021.

était l'invité d'honneur en 2021. BAC est résolu à intégrer une diversité de perspectives et de récits dans la collection dont il a la garde et dans le discours national. Par exemple,14,9 millions de dollars ont récemment été investis dans le cadre de deux initiatives du patrimoine documentaire autochtone, soit Nous sommes là : Voici nos histoires et Écoutez pour entendre nos voix. Ces fonds amélioreront l'accès des communautés autochtones au contenu de la collection qui les concerne et aideront les Premières Nations, les Inuit et la Nation Métisse à préserver leur patrimoine.

En outre, le budget 2021 du gouvernement du Canada accorde 14,9 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans, à partir de 2021-2022, pour soutenir la préservation du patrimoine autochtone par l'intermédiaire de BAC.

