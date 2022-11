GATINEAU, QC, le 24 nov. 2022 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a souligné aujourd'hui l'ouverture de son nouvel Édifice d'entreposage et de préservation à Gatineau (Québec). Le dévoilement d'une plaque et une visite des lieux ont marqué l'événement, auquel étaient invités l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien; l'honorable Steven MacKinnon, whip en chef du gouvernement et député de Gatineau; l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada; les dirigeants de BAC et du groupe Propriétés Plenary Gatineau; ainsi qu'une délégation de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg.

Complété plus tôt cette année, le nouvel édifice augmente la capacité d'entreposage de BAC, tout en assurant les conditions ambiantes nécessaires à la préservation à long terme et à la sécurité du patrimoine documentaire du Canada. Par exemple, il a été conçu de manière à assurer les conditions de préservation requises pour y conserver des documents pendant 500 ans. Autrement dit, un nouveau morceau de papier entreposé dans ces conditions en 2022 devrait encore être lisible en 2522.

Derrière son design simple et épuré se trouve un petit bijou technologique et écologique. L'édifice est le premier centre d'archivage carbone net zéro en Amérique, la première installation fédérale à usage particulierconstruite selon les exigences de la Stratégie canadienne pour un gouvernement vert et le plus grand centre d'archivage automatisé au monde. Chacune des six chambres fortes est équipée d'un système de rayonnage et de récupération automatisé. Celui-ci est composé d'un élévateur et d'une grue qui permettent de retirer et de replacer les contenants d'archives en toute sécurité.

Situé à proximité du Centre de préservation, auquel il est physiquement relié, l'Édifice d'entreposage et de préservation renforce la réputation de BAC en tant que chef de file au sein de la communauté mondiale du patrimoine documentaire. Ensemble, les deux bâtiments forment le complexe de préservation de BAC. Les visiteurs et les promeneurs peuvent dorénavant en apprendre davantage sur les deux édifices et sur le travail qui s'y accomplit quotidiennement. En effet, des panneaux d'interprétation ont été installés le long du sentier qui parcourt un écrin de verdure fort apprécié de tous autour du complexe.

« L'inauguration d'aujourd'hui est un pas important pour la préservation de notre histoire. Ce nouvel édifice va permettre de garder en sécurité des documents qui témoignent de notre passé collectif et nous donnera la chance de continuer à en tirer des leçons importantes. De plus, aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'inaugurer la plus récente infrastructure fédérale bâtie selon les nouvelles exigences environnementales canadiennes. Merci à BAC et à tous ceux et celles qui ont contribué à rendre ce projet possible. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« Le gouvernement du Canada donne l'exemple en visant la carboneutralité de ses activités. Aujourd'hui, l'Édifice d'entreposage et de préservation de Bibliothèque et Archives Canada a ouvert ses portes. Il s'agit de la première installation de préservation d'archives carboneutre en Amérique et de la première installation fédérale à usage particulier construite conformément aux exigences de la Stratégie pour un gouvernement vert du Canada. Voilà un exemple concret de la façon dont nous respectons notre engagement. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

« Gatineau abritera les trésors patrimoniaux du Canada dans un édifice ultramoderne et carboneutre. L'expertise des gens de notre région, et de Bibliothèque et Archives Canada, est connue partout dans le monde et sert de modèle en la matière. Je suis fier de voir la réalisation de ce projet à Gatineau. »



- L'honorable Steven MacKinnon, député de Gatineau

« Il y a vingt-cinq ans cette année, BAC inaugurait son Centre de préservation. Aujourd'hui, nous sommes fiers de perpétuer notre tradition d'excellence en ajoutant cet édifice à la fine pointe de la technologie, écologique, et respectueux des plus hauts standards et normes internationales en matière de préservation. Le nouvel Édifice d'entreposage et de préservation aidera BAC à préserver efficacement les documents d'importance du Canada pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »



- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Au nom de l'équipe des Propriétés Plenary Gatineau, nous sommes honorés de ce partenariat avec Bibliothèque et Archives Canada visant à préserver le patrimoine canadien. L'Édifice d'entreposage de préservation à la fine pointe de la technologie livré dans le cadre du projet de partenariat public-privé Gatineau 2, a établi un modèle de référence pour les installations de préservation des archives dans le monde entier. Félicitations à toute l'équipe pour son engagement indéfectible envers ce projet exceptionnel. »



- Brian Budden, président et chef de la direction, Plenary Americas

La forme cubique de l'édifice minimise son empreinte au sol et maximise l'espace d'entreposage. Les chambres fortes ont une capacité d'entreposage équivalente à celle de huit piscines olympiques et demie.

Plus de 590 000 contenants de documents publiés et d'archives analogiques, des microfilms et des pellicules cinématographiques seront déménagés dans l'Édifice.

Gatineau 2 est le fruit d'un partenariat public-privé avec le groupe Propriétés Plenary Gatineau. Il augmente la capacité d'entreposage de BAC, améliore ses infrastructures de préservation et réduit son empreinte écologique.

La construction de l'Édifice d'entreposage et de préservation s'inscrit dans le cadre du projet Gatineau 2, qui comprend aussi le réaménagement de certaines chambres fortes du Centre de préservation ainsi que l'entretien et la gestion des deux bâtiments pendant 30 ans.

La construction du nouvel édifice a débuté en août 2019 et s'est terminée en juin 2022.

L'édifice est couvert de 416 panneaux de béton dont la texture évoque les couches du sous-sol sur lequel il est construit.

Le projet Gatineau 2 a remporté le 21 novembre le prix Or 2022 pour l'innovation et l'excellence en matière de partenariats public-privé, dans la catégorie « Infrastructure » du Conseil canadien pour les partenariats public-privé. Il avait déjà remporté plusieurs prix liés à sa conception et à sa construction.

Le coût de mise en œuvre du projet Gatineau 2 et de construction de l'Édifice d'entreposage et de préservation est évalué à 330 millions de dollars.

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

