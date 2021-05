Bibliothèque et Archives Canada : douze projets de préservation du patrimoine financés au Québec

GATINEAU, QC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) versera 1,5 million de dollars pour appuyer 41 projets (dont 26 nouveaux) menés par des centres d'archives, des bibliothèques et des établissements du patrimoine documentaire partout au Canada. Douze projets soumis par des organismes du Québec seront financés au titre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire (PCPD).

Voici les projets financés par le PCPD au Québec en 2021-2022 :

Les écrits de notre mémoire : Numérisation des journaux La Parole et The Spokesman (1926-1970) (Société d'histoire de Drummond ), Drummondville , 22 566 $;

), , 22 566 $; Projet de préservation : documents textuels du comté de Brome (1790-1914) (Société historique du comté de Brome ), Knowlton , 60 000 $;

(1790-1914) (Société historique du comté de ), , 60 000 $; Les Îles connectées au continent : Traitement aux fins d'accès et de préservation des archives audiovisuelles (Centre d'archives régional des Îles), L'Étang-du-Nord , 60 000 $;

, 60 000 $; La société d'enregistrement Compo, Herbert S. Berliner et l'histoire de la musique et de la radiodiffusion au Canada (Musée des ondes Emile Berliner ), Montréal , 49 964 $;

et l'histoire de la musique et de la radiodiffusion au (Musée des ondes ), , 49 964 $; Exposition Alexander Henderson (Musée Mccord Stewart ), Montréal , 35 904 $;

(Musée ), , 35 904 $; Investir dans le patrimoine archivistique d'Eeyou Istchee (Aanischaaukamikw - Institut culturel cri), Oujé-Bougoumou , 34 501 $;

, 34 501 $; Inventorier pour diffuser un héritage d'exception : le patrimoine audiovisuel des Augustines du Canada (Monastère des Augustines : Lieu de mémoire habité), Québec , 44 016 $;

(Monastère des Augustines : Lieu de mémoire habité), , 44 016 $; Numérisation du fonds photographique Rita Chevron n o 2 (Musée régional de Rimouski ), Rimouski , 8 190 $;

2 (Musée régional de ), , 8 190 $; Accessibilité Web et amélioration de la conservation de la collection de la Société historique du Saguenay (P002) (Société historique du Saguenay), Saguenay , 50 000 $;

, 50 000 $; Préservation, description et diffusion numérique des albums photo de Joseph W. Heckman (Exporail), Saint-Constant , 36 532 $;

(Exporail), , 36 532 $; Traitement définitif de la série William Cornelius Van Horne du fonds Canadian Pacific Railway Company (Exporail), Saint-Constant , 23 492 $;

du fonds Canadian Pacific Railway Company (Exporail), , 23 492 $; Traitement et conservation des archives de la section 68 de la Légion royale canadienne à Saint-Lambert (Société d'histoire Mouillepied), Saint-Lambert , 19 339 $.

Consultez la liste de tous les bénéficiaires pour 2021-2022.

Faits en bref

Le PCPD a été mis sur pied en 2015 afin d'offrir une aide financière pour appuyer des activités qui rehaussent la visibilité du matériel conservé par les établissements locaux du patrimoine documentaire du Canada et en favorisent l'accès. Il permet également à ces établissements d'accroître leur capacité de préserver, de faire connaître et de mettre en valeur de façon durable le patrimoine documentaire du pays. Au terme d'un processus de sélection, le PCPD permet de verser des contributions aux demandeurs admissibles du Canada pour soutenir une variété de projets grâce auxquels les citoyens auront accès aux documents sur l'histoire de notre pays et pourront les utiliser comme jamais auparavant.

et en favorisent l'accès. Il permet également à ces établissements d'accroître leur capacité de préserver, de faire connaître et de mettre en valeur de façon durable le patrimoine documentaire du pays. Au terme d'un processus de sélection, le PCPD permet de verser des contributions aux demandeurs admissibles du pour soutenir une variété de projets grâce auxquels les citoyens auront accès aux documents sur l'histoire de notre pays et pourront les utiliser comme jamais auparavant. Les organisations sans but lucratif suivantes, qu'elles soient constituées en société ou non, peuvent soumettre une demande de financement au titre du PCPD : les archives, les bibliothèques financées par des fonds privés, les sociétés d'histoire, les organisations ou sociétés généalogiques, les associations professionnelles d'archives et de bibliothèques et les musées ayant un service d'archives.

Les demandes reçues par BAC sont examinées par un comité consultatif externe.

Avec les sommes promises cette année, depuis la mise sur pied du PCPD en 2015, les investissements réalisés par BAC afin de soutenir les collectivités du patrimoine documentaire s'élèvent maintenant à 10,5 millions de dollars.

Le lancement du prochain cycle de financement aura lieu à l'automne 2021.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de Bibliothèque et Archives Canada consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, Bibliothèque et Archives Canada facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, en plus de servir de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Bibliothèque et Archives Canada est en ligne au www.bac-lac.gc.ca. Restez branchés par l'entremise de nos fils RSS, de nos comptes Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et Flickr, de notre blogue et de nos balados pour rester au fait des dernières nouvelles de Bibliothèque et Archives Canada.

Citations

« En aidant les collectivités à offrir un meilleur accès numérique à leurs collections, on s'assure que les Canadiens et les Canadiennes puissent découvrir encore davantage leur patrimoine, partout où ils se trouvent. Félicitations aux organismes qui ont reçu un financement du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire pour l'exercice 2021-2022. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« En plus de nous amener à redéfinir nos méthodes de travail, la pandémie nous a montré à quel point il est important que BAC continue de soutenir les institutions du patrimoine documentaire en cette période inédite. Nous sommes fiers de poursuivre notre travail avec les collectivités de partout au pays, tout en continuant d'avancer tous ensemble vers la normalité postpandémique. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Le financement du PCPD a fait une grande différence dans la capacité de la Pitquhirnikkut Ilihautiniq/Kitikmeot Heritage Society à enregistrer, traiter et traduire des entrevues vidéo pour les afficher sur sa chaîne YouTube. Le fait de disposer d'un personnel inuinnait capable d'effectuer ce travail au quotidien nous aidera énormément à préserver le savoir traditionnel inuinnait. »

- Darren Keith, chercheur principal, Kitikmeot Heritage Society

« Le financement de BAC a permis à notre institution de numériser et de diffuser des extraits de films remarquables sur l'expérience d'une famille avant, pendant et immédiatement après leur déracinement et leur dépossession forcés pendant la Seconde Guerre mondiale. De plus, nous avons remplacé les contenants de 605 films et documents audio, 2 093 photographies et 6,15 mètres de documents textuels, le plus ancien datant de 1864! »

- Sherri Kajiwara, directrice et conservatrice, Musée et centre culturel nationaux Nikkei

Lien connexe

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

