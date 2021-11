Gabor Szilasi est un photographe documentaire de renommée internationale. En 2010, il a remporté le prestigieux Prix du Gouverneur général pour l'ensemble de son œuvre. En 2009, on lui a remis le Prix Paul-Émile-Borduas, la plus haute distinction au Québec pour la contribution exceptionnelle d'un artiste dans le domaine des arts visuels, des métiers d'art et des arts numériques. Les photos de M. Szilasi ont souvent été exposées au Canada et à l'étranger et se trouvent dans les collections de nombreux grands musées canadiens, dont le Musée des beaux-arts du Canada.

Pour mieux connaître l'œuvre de ce grand artiste, consultez les archives du photographe documentaire Gabor Szilasi, qui contiennent notamment un balado, un album Flickr et une liste d'archives liées à M. Szilasi dans la collection conservée à BAC. Elles sont accessibles par le portail Recherche dans la collection.

« L'impressionnante carrière de Gabor Szilasi, et sa réputation enviable au Canada et ailleurs dans le monde, donnent à cet artiste une importance nationale. La nouvelle acquisition, en plus d'enrichir la collection conservée à Bibliothèque et Archives Canada, permettra aux générations futures d'admirer l'œuvre de ce grand photographe. »

Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Le processus d'acquisition s'est étalé de 2017 à 2020. Bibliothèque et Archives Canada s'est rendu au domicile montréalais de M. Szilasi à quelques reprises dans le but d'analyser la collection en profondeur et de négocier les paramètres de l'acquisition avec l'artiste et sa famille.

La relation de Bibliothèque et Archives Canada avec M. Szilasi remonte à 1975. L'organisation a acquis des œuvres de M. Szilasi à trois reprises pendant les années 1970 et 1980. Ces acquisitions comportent en tout 56 épreuves photographiques en noir et blanc.

œuvres Szilasi M. Szilasi est né en Hongrie. Il quitte ce pays avec son père en 1957, à la suite de la révolution hongroise. Les deux hommes s'installent au Canada au début de 1958.

M. Szilasi se lance dans la photographie après avoir dû interrompre ses études en médecine. En effet, il a été emprisonné et mis sur une liste noire pour avoir tenté de fuir le régime communiste qui s'est installé dans les années 1940.

Gabor Szilasi est photographe à l'Office du film du Québec de 1959 à 1971. De 1971 à 1995, il enseigne la photographie au Cégep du Vieux Montréal , puis à l'Université Concordia .

Le fonds Szilasi dans Recherche dans la collection

