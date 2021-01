Bharat Road Network signe une entente avec la CDPQ pour la vente d'un projet routier de 67 kilomètres dans l'État d'Odisha, en Inde

La CDPQ effectue son premier investissement dans le secteur des transports en Inde avec l'acquisition d'une autoroute de 67 kilomètres de BRNL et ses partenaires.

Cet actif sera le premier d'une nouvelle plateforme de la CDPQ consacrée aux infrastructures routières en Inde.

La vente permettra à BRNL de réduire sa dette et de poursuivre sa croissance interne et externe.

KOLKATA, Inde, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Bharat Road Network Limited (« BRNL »), un des plus grands promoteurs routiers de l'Inde, en collaboration avec ses partenaires, a conclu une entente avec India Highway Concession Trust, une fiducie de placement en infrastructures établie par la Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, pour la vente d'un projet routier de type « construire, exploiter et transférer » (CET) dans l'État d'Odisha. BRNL est actuellement l'actionnaire le plus important de ce projet, avec une participation de 40 %.

La convention d'achat d'actions prévoit le transfert complet de la propriété de Shree Jagannath Expressway Private Limited, l'entité ad hoc chargée de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de ce projet de route à péage de 67 kilomètres entre Bhubaneswar et Chandikhole, en Odisha. Le projet a commencé ses activités en décembre 2011, avec une période de concession initiale de 26 ans.

Au sujet de cette annonce, M. Bajrang Kumar Choudhary, directeur général de BRNL, a affirmé : « La transaction est conforme au plan stratégique de BRNL visant à créer de la valeur pour les parties prenantes grâce à la réaffectation des actifs en portefeuille, tout en mettant l'accent sur l'amélioration de l'excellence opérationnelle et l'accroissement de l'efficacité financière des actifs existants. La transaction devrait permettre à BRNL de réduire ses dettes et lui fournir des fonds à réinvestir dans ses actifs existants en construction. »

M. Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a indiqué : « Nous sommes ravis de l'acquisition de Shree Jagannath Expressway. Celle-ci sera le premier actif intégré à la nouvelle plateforme routière de la CDPQ en Inde, que nous avons mise en place et dotée en personnel en 2020. Cela reflète notre confiance et notre intérêt à long terme pour le secteur, et plus largement envers le marché indien des infrastructures. »

La transaction est assujettie à des approbations réglementaires et à d'autres conditions.

Compte tenu de la reprise marquée de la circulation commerciale sur les autoroutes indiennes, qui a remonté aux niveaux précédant la pandémie, cette entente témoigne du regain d'intérêt pour les activités de fusions et acquisitions dans le secteur routier du pays.

À propos de Bharat Road Network Limited (« BRNL »)

Bharat Road Network Limited (« BRNL ») est une société indienne de contrats de CET liés aux projets routiers, spécialisée dans la construction, la mise en œuvre, l'exploitation et l'entretien de routes et d'autoroutes. BRNL participe à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des autoroutes nationales et d'État dans plusieurs États de l'Inde, ayant des projets dans les États d'Uttar Pradesh, du Kerala, d'Haryana, de Madhya Pradesh, de Maharashtra et d'Odisha. BRNL a un portefeuille de projets composé de six (6) projets de contrats de CET opérationnels couvrant 2 095 kilomètres de route dans six États indiens.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Au 30 juin 2020, son actif net s'élevait à 333,0 G$ CA. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

