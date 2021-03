Distance de freinage plus courte de 2,4 m sur chaussée mouillée comparativement aux pneus des principaux concurrents 1

Nouvelle bande de roulement avec conception architecturale inédite offrant une conduite globalement plus silencieuse que le pneu d'un concurrent principal 2

Couvert par une garantie de 120 000 km3

LAVAL, QC, le 1er mars 2021 /CNW/ - BFGoodrich lance son pneu AdvantageMC ControlMC qui procure une traction et une tenue de route toutes saisons† aux voitures de tourisme, aux véhicules multisegments et aux fourgonnettes modernes. Pour offrir aux conducteurs la tranquillité d'esprit, le pneu Advantage Control présente une conception et un composé de gomme améliorés qui assurent de meilleures performances par rapport aux produits concurrents. Le pneu sera distribué au Canada dès le 1er mars, puis aux États-Unis et au Mexique le 1er avril.