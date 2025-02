Nouveau pneu d'été ultra-haute performance de la famille g-Force

Le pneu g-Force Phenom T/A est conçu pour exceller sur les chaussées mouillées et sèches.

Premier lancement de 20 dimensions au Canada le 14 février

LAVAL, QC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - BFGoodrich dévoile le g-Force Phenom T/A : un pneu d'été ultra-haute performance qui a l'apparence et les performances requises, offrant une excellente performance dans des conditions humides et sèches.

Nouveau pneu g-Force Phenom T/A de BFGoodrich : complice des amateurs de conduite (Groupe CNW/Pneus BFGoodrich(MD))

« Nous sommes emballés de lancer le pneu g-Force Phenom T/A, qui a été conçu pour être la mise à niveau la plus facile que les passionnés peuvent faire pour améliorer les performances et l'apparence de leurs voitures », souligne Andrew Besancon, directeur principal des marques récréatives. « BFGoodrich est un chef de file de l'industrie de la conception de pneus depuis plus de 150 ans. Avec ce nouveau pneu, nous offrons aux consommateurs des performances solides et un excellent rapport qualité-prix d'une marque éprouvée en course ».

Caractéristiques et avantages du pneu g-Force Phenom T/A :

Conçu pour les virages serrés : Flancs robustes, blocs peu profonds à l'épaulement et rainures d'épaulement avec décalage pour une meilleure communication entre le pneu et la route et une stabilité accrue dans les virages1.

Conçu pour l'adhérence : Zone d'adhérence double comprenant une section optimisée pour l'évacuation de l'eau et une pour les surfaces sèches, offrant un contact maximal avec la route pour un contrôle exceptionnel et une confiance totale2.

Développé pour un freinage optimal: Nouveau composé d'été infusé de silice, réglé pour des performances ultimes, offrant une adhérence sur chaussée mouillée surpassant celle des principaux concurrents.

D'ailleurs, le pneu g-Force Phenom T/A de BFGoodrich offre une meilleure distance de freinage sur chaussée mouillée que le pneu ADVAN Apex V601 de Yokohama 3.

Dimensions et disponibilités

BFGoodrich lancera 50 dimensions au cours des deux prochains mois, dont 20 dimensions seront disponibles dès le 14 février. Les 30 dimensions additionnelles seront lancées en avril. Nous lancerons également d'autres dimensions plus tard en 2025 et au printemps 2026.

Pour tous les détails sur les dimensions, les disponibilités et les prix, rendez-vous sur bfgoodrichtires.ca ou chez votre détaillant BFGoodrich.

Le pneu g-Force Phenom T/A, le nouveau venu de la gamme g-Force, est offert avec une garantie de satisfaction de 60 jours.

À propos de BFGoodrich

BFGoodrich conçoit des pneus de haute performance pour toutes les personnes passionnées de la conduite dans pratiquement tous les types d'environnement. Combinant son expertise technique et 50 ans d'expérience dans les sports motorisés, BFGoodrich propose des pneus convenant à une gamme complète d'expériences de conduite, même extrêmes, sur route et hors route. Leur point commun : une performance inédite. Améliorez la performance de votre véhicule grâce aux pneus BFGoodrich et voyez où ils peuvent vous mener à BFGoodrichtires.ca et à BFGoodrichRacing.com . Ou suivez-nous sur Facebook à @BFGoodrichCA, X (anciennement Twitter) à @BFGoodrichCAN, Instagram à @BFGoodrichTires, et TikTok à @BFGoodrich.

_____________________________ 1 D'après les résultats de la distance de freinage interne, du test d'autocross sur chaussée mouillée et de l'adhérence analytique sur chaussée sèche obtenus avec un véhicule Genesis G70 2019 pour comparer le pneu g-Force Sport Comp-2 de BFGoodrich (dimension 245/40ZR18 93W) au g-Force Phenom T/A de dimension 245/40R18 XL 97Y. Les résultats réels sur route peuvent varier. 2 D'après les résultats de la distance de freinage interne, du test d'autocross sur chaussée mouillée, du contrôle à la vitesse maximale et de l'adhérence analytique sur chaussée sèche obtenus avec un véhicule Genesis G70 2019 pour comparer le pneu g-Force Sport Comp-2 de BFGoodrich (dimension 245/40ZR18 93W) au g-Force Phenom T/A de dimension 245/40R18 XL 97Y. Les résultats réels sur route peuvent varier. 3 D'après les résultats des tests de freinage interne sur chaussée mouillée à 80 km/h, avec un véhicule Genesis G70 2019, pour comparer le pneu g-Force Phenom T/A de BFGoodrich (dimension 245/40ZR18 XL 97W) au Yokohama ADVAN Apex V601 de dimension 245/40ZR18 XL 97Y, au Falken Azenis FK 510 de dimension 245/40ZR18 97Y, au Firestone Firehawk Indy de dimension 245/40R18 XL 97W, et au Hankook Ventus V12 EV02 de dimension 245/40ZR18 XL 97Y. Les résultats réels sur route peuvent varier.

SOURCE Pneus BFGoodrich(MD)

Personne-ressource pour les médias : Andrew Festa, Pneus BFGoodrich | [email protected]