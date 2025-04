Une solution pour les véhicules multisegments, les VUS et les camionnettes légères

La performance de BFGoodrich à un prix avantageux

Un ajout de 22 dimensions à la gamme Advantage Control HT

GREENVILLE, S.C, le 1er avril 2025 /CNW/ - BFGoodrich lance le pneu Advantage Control HT, conçu pour les conducteurs en quête de performance et disponible en plusieurs dimensions. Les avantages de ce pneu et son prix abordable facilitent le processus d'achat pour les consommateurs.

« BFGoodrich a conçu le Advantage Control HT afin de simplifier l'achat de pneus pour les conducteurs d'aujourd'hui », souligne Andrew Besancon, directeur principal des marques récréatives. « Ce nouveau pneu représente une option confortable et fiable pour la conduite de tous les jours. »

BFGoodrich fait le bonheur des consommateurs avec le nouveau pneu Advantage Control HT (Groupe CNW/Pneus BFGoodrich(MD))

Le pneu Advantage Control HT est doté d'une bande de roulement redessinée pour maximiser le confort et la fluidité. Il améliore également les distances de freinage (sur les chaussées sèches et humides) en plus de la durabilité accrue de 10 % par rapport à son prédécesseur, le pneu Advantage Sport LT.

Excellente adhérence sur les surfaces humides : Le Advantage Control HT réduit la distance de freinage de près de 3 m (9 pi) comparativement au modèle précédent. La technologie de lamelles, les composés de caoutchouc toutes saisons et le réseau de rainures exclusif sont conçus pour évacuer l'eau de la surface de contact, assurant une adhérence optimale toute l'année.

Meilleure durabilité : Le Advantage Control HT a une durée de vie accrue (par rapport à son prédécesseur) et adaptée au grand format des VUS, des véhicules multisegments et des camionnettes légères du marché actuel. De plus, la surface de contact optimisée, la profondeur accrue du relief de la bande de roulement et les composés à base de silice offrent une performance constante et une conduite fluide pendant toute la durée de vie du pneu.

Confort silencieux : Le Advantage Control HT est conçu pour une conduite fluide et silencieuse grâce à sa bande de roulement redessinée.

Dimensions et disponibilités

BFGoodrich lance le pneu Advantage Control HT en 22 dimensions, portant le total de la gamme Advantage Control à 122 tailles. Il est offert avec une garantie limitée de 115 000 kilomètres et une garantie de satisfaction de 60 jours.

Pour tous les détails sur les dimensions, les disponibilités et les prix, rendez-vous sur www.bfgoodrich.ca ou chez votre détaillant BFGoodrich.

À propos de BFGoodrich

BFGoodrich conçoit des pneus de haute performance pour toutes les personnes passionnées de la conduite dans pratiquement tous les types d'environnement. Combinant son expertise technique et 50 ans d'expérience dans les sports motorisés, BFGoodrich propose des pneus convenant à une gamme complète d'expériences de conduite, même extrêmes, sur route et hors route. Leur point commun : une performance inédite. Améliorez la performance de votre véhicule grâce aux pneus BFGoodrich et voyez où ils peuvent vous mener à BFGoodrichTires.ca et BFGoodrichRacing.com, ou suivez-nous sur Facebook et Instagram à @BFGoodrichTires et TikTok at @BFGoodrich.

