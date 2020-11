Beyond the Billion, Cycle Capital et Loyal VC s'unissent pour inciter commandités et commanditaires à travers le Canada à corriger l'écart de financement entre les hommes et les femmes

Investissement Québec devient le premier fonds institutionnel à se joindre à l'initiative et à confirmer son engagement envers les femmes entrepreneures et dirigeantes d'entreprises

TORONTO et MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Enthousiastes que l'objectif mondial d'un milliard $ US de fonds de capitaux de risque destinés aux entreprises fondées par des femmes ait été rapidement atteint dans les huit premiers mois, Beyond the Billion (BTB) et ses partenaires canadiens Cycle Capital et Loyal VC s'unissent pour élargir la portée du programme The Billion Dollar Fund for Women (TBDFW). Le lancement de Beyond the Billion s'inscrit donc dans la foulée de TBDFW et de son objectif de combler l'écart de financement entre les hommes et les femmes.

Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée principale de Cycle Capital Management, a souligné : « Selon Pitchbook, moins de 3 % des investissements en capital de risque mondiaux ont été accordés, en 2019, à des équipes entièrement féminines, et seulement 12 % à des équipes des deux genres1. Pendant que Cycle Capital prenait de l'importance, nous nous sommes efforcés de promouvoir la cause des femmes entrepreneures; il ne s'agit pas ici d'une question de flux d'affaires, mais de miser sur notre diversité en matière d'investissements2. Avec Beyond the Billion et Loyal VC, nous avons maintenant la possibilité de trouver des partenaires animés du même esprit et d'obtenir l'appui partout au Canada de gens prêts à s'engager et à se joindre à notre groupe. Nous mobilisons les fonds de capitaux de risque existants et les investisseurs commanditaires afin qu'ils travaillent avec nous à la réalisation d'un objectif mondial commun -- mobiliser de façon durable des capitaux au bénéfice d'entreprises fondées par des femmes. »

« De nombreux investisseurs ne réalisent pas que le processus de présentation standard défavorise les femmes entrepreneures3, a déclaré Kamal Hassan, co-fondateur et associé principal de Loyal VC. Cela explique pourquoi si peu d'entrepreneures obtiennent du financement alors qu'elles représentent pourtant 28 % des entrepreneurs canadiens, et ce, malgré le fait que celles qui obtiennent du financement dégagent normalement de meilleurs rendements4. BTB, c'est bien plus qu'une question d'équité entre les hommes et les femmes, c'est l'occasion pour les fonds de capital de risque d'investir dans les femmes et pour les investisseurs commanditaires de ces fonds, d'obtenir de meilleurs rendements. »

La portée de Beyond the Billion a été, dès 2020, élargie pour cibler à la fois commandités et commanditaires. Le programme aidera ainsi à mettre en relation des commandités cherchant à diversifier leurs portefeuilles entre les hommes et les femmes avec des commanditaires engagés à mobiliser des fonds derrière des commandités qui investissent dans des sociétés fondées par des femmes. Cela aidera les commanditaires à respecter leurs engagements à garantir plus de capitaux aux entrepreneures. Ces engagements combinés aux efforts du groupe permettront d'offrir un bassin élargi de capitaux pour les investissements de risque.

___________________________ 1 Janvier 2020 : https://hbr.org/2020/01/how-the-vc-pitch-process-is-failing-female-entrepreneurs 2 Décembre 2019 : "fewer than 10% of decision-makers at U.S. VC firms are women, according to a 2019 Axios analysis" from https://techcrunch.com/2019/12/09/us-vc-investment-in-female-founders-hits-all-time-high/ 3 Janvier 2020 : https://hbr.org/2020/01/how-the-vc-pitch-process-is-failing-female-entrepreneurs 4 Juin 2018 : https://www.bcg.com/en-ca/press/6june2018-why-women-owned-startups-are-a-better-bet

Investissement Québec et Teralys, premiers partenaires à se joindre à Beyond the Billion

Investissement Québec et Teralys sont les premiers investisseurs canadiens à soutenir directement BTB dans son objectif de combler l'écart de financement entre les sexes.

Investissement Québec, une société d'État active dans le développement économique du Québec et offrant des solutions créatives aux entreprises, est le premier investisseur institutionnel à se joindre à l'initiative.

Par ailleurs, dans son plan stratégique 2020-2023, la société d'État prend l'engagement de financer et d'accompagner davantage d'entreprises détenues et dirigées par une femme. Elle vise ainsi à ce que la proportion du nombre d'entreprises ayant une femme à leur tête atteigne 18 % de ses clients qui reçoivent du financement.

« Investissement Québec est fier de s'associer à l'initiative Beyond The Billion afin de contribuer à l'essor d'entreprises dirigées et détenues par des femmes. Nous savons que seulement 16 % des PME du Québec sont détenues majoritairement par des femmes et celles-ci font souvent face à davantage d'obstacles que les hommes entrepreneurs dans leur recherche de financement. Or, nous sommes déterminés à permettre à des entrepreneures de talent de se donner les moyens de leurs ambitions et à collaborer avec d'autres partenaires de l'écosystème qui veulent eux aussi faciliter l'accès des femmes aux capitaux », a soutenu Guy LeBlanc, président-directeur général Investissement Québec.

« Teralys Capital, le plus grand investisseur spécialisé en innovation au Canada, s'engage pleinement à soutenir et à augmenter le nombre d'entreprises dirigées par des femmes et les fonds de capital de risque au Canada. En tant que commanditaire et investisseur, nous avons un rôle moteur à jouer pour obtenir une plus grande représentativité des femmes dans notre industrie, dans les fonds et les sociétés en portefeuille. Teralys a élevé la diversité des genres comme l'un des piliers d'investissement pour évaluer les nouvelles opportunités d'investissement, de même qu'implanté un suivi sur ces questions auprès de ses fonds partenaires. Nous sommes fiers de faire équipe avec Beyond the Billion et les autres participants de l'écosystème dans l'atteinte de ces objectifs », a affirmé Cédric Bisson, associé, Teralys.

« Le leadership de nos partenaires de fonds canadiens à mobiliser et à déployer des capitaux pour les femmes innovatrices témoigne qu'ils savent qu'investir dans des femmes est une bonne affaire. Depuis que nous avons lancé TBDFW en 2018, 18 fonds de capital de risque canadiens se sont engagés à contribuer à TBDF et à participer à l'atteinte de notre objectif mondial de 1 milliard $ US; nous sommes certains qu'ils rempliront leurs engagements d'ici la fin de l'année », a déclaré Shelly Porges, cofondatrice et associée principale de Beyond the Billion and The Billion Dollard Fund for Women.

« Puisque Cycle Capital et Loyal VC codirigent maintenant cette initiative mondiale au Canada, nous tenons à remercier chaleureusement Lally Rementilla, autrefois présidente de Quantius (maintenant associée directrice, Financement sur actifs de propriété intellectuelle à FBC) pour son énergie et son soutien dans le lancement de TBDFW au Canada. Nous sommes reconnaissants à Cycle Capital et à Loyal VC pour le leadership démontré et pour leur dévouement continu à soutenir les entrepreneures; faciliter l'accès aux capitaux sera déterminant pour réduire l'écart de financement entre les hommes et les femmes. »

L'engagement des partenaires et des investisseurs de risque constituera un grand pas en avant dans le soutien aux grandes entrepreneures. Des études ont montré que les entreprises détenues par des femmes génèrent plus de deux fois plus de revenus par dollar investi5. Avec l'objectif canadien de doubler le nombre de femmes entrepreneures d'ici 20256, les investissements réalisés par les fonds partenaires canadiens seront plus importants que jamais pour assurer le succès de ces entreprises en démarrage et mettre en valeur les pratiques exemplaires canadiennes en matière de diversité à l'échelle mondiale.

Les particuliers, les bureaux de gestion de patrimoine, les institutions et les fonds de capital de risque peuvent en apprendre davantage sur l'initiative Beyond the Billion de Billion Dollar Fund for Women, chercher des informations sur le moyen d'y participer, et trouver la liste des membres actuels en capital de risque qui se sont engagés à mobiliser des capitaux à www.beyondthebillion.com.

Membres canadiens de The Billion Dollar Fund (TBDF)

Alate Partners Amplify Capital (MaRS Canada) BCF Ventures Cross Border Impact Ventures Cycle Capital Disruption Ventures Dream Maker Ventures Ecofuel Fund Grand Challenges Canada Investissement Québec Loyal VC Marigold Capital MEDTEQ Quantius Raiven Capital Redd's Capital StandUp Ventures Teralys Capital Valhalla Capital





À propos de Beyond the Billion

L'initiative Beyond The Billionmc (BTB), des fondateurs de The Billion Dollar Fund for Womenmc, a été créée avec l'objectif de combler l'écart en capital de risque entre les hommes et les femmes, sachant que les équipes créées par des femmes ne reçoivent que 3 % des fonds de capital de risque. Après avoir mobilisé un consortium mondial de fonds de capital de risque engagé à investir, en moins d'un an, 1 milliard de dollars dans des entreprises fondées par des femmes à partir de 80 fonds dans le monde, BTB a maintenant comme mission de mobiliser davantage le domaine des capitaux. BTB s'est engagée à garantir une capacité continue d'investir pour les entreprises fondées par des femmes en jumelant des fonds de capital de risque à des investisseurs commanditaires. Cela inclut des investisseurs institutionnels, comme des fonds de dotation, des fondations, des institutions financières internationales, des institutions financières de développement ainsi que des entreprises stratégiques, des gestionnaires de patrimoine, des conseillers financiers et des particuliers fortunés pour collectivement mener le programme et stimuler les capitaux.

www.beyondthebillion.com

À propos de Cycle Capital Management

Cycle Capital Management (CCM) est un investisseur d'impact et la plateforme d'investissement de capital de risque en technologies propres la plus importante au Canada avec près de 0,5 G$ sous gestion. Avec des bureaux à Montréal, Toronto et Qingdao, en Chine continentale, et une présence à New York et Seattle, CCM investit à travers l'Amérique du Nord et en Chine dans des entreprises en phase de croissance et de commercialisation qui ont développé des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'optimisation des ressources et des procédés. CCM est fondateur de l'Accélérateur Ecofuel et co-fondateur du Fonds Ecofuel.

CCM regroupe des professionnels de l'investissement aguerris, des conseillers stratégiques et des collaborateurs industriels qui partagent une connaissance profonde de ce secteur. La firme peut compter sur l'étroite collaboration de plusieurs groupes industriels tels que Suez, Rio Tinto, Hydro-Québec, Brookfield, Innergex énergie renouvelable, Énergir, Cascades, Lonza, Aluminerie Alouette, Qingdao City Construction Investment Group et des investisseurs d'impact comme la coopérative financière Vancity, la Fondation McConnell et la Fondation familiale Trottier, comme partenaires stratégiques. Pour de plus amples informations sur Cycle Capital Management, consultez : cyclecapital.com.

À propos de Loyal VC

Loyal VC exploite un fonds indiciel mondial de démarrage de plus de 125 investissements dans plus de 30 pays. Le fonds est conçu pour réduire les préjugés systémiques présents dans le processus d'investissement et dégager des rendements plus élevés. Avec son processus d'investissement collaboratif par étapes, son réseau de plus de 300 conseillers mondiaux, et ses relations mondiales avec la Founder Institute, l'accélérateur de préamorçage le plus puissant au monde, INSEAD, la première école de gestion hors É.-U. pour les entrepreneurs de licornes selon Pitchbook, le Loyal Startup Index Fund a généré de solides rendements depuis son lancement en 2018. Son portefeuille diversifié d'entrepreneurs, dont plus de 30 % sont des femmes PDG et presque 30 % proviennent des marchés émergents, comprend 80 % d'entrepreneurs à impact social qui utilisent la technologie pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de développement durable des Nations Unies.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec -- CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

