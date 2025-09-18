BetaPro par Global X élargit sa gamme de produits avec la première exposition aux FNB Russell 2000 3x et -3x et Nasdaq-100 -1x au Canada

Tous les FNB BetaPro 3x et -3x voient leurs frais de gestion réduits à 0,65% jusqu'à la fin de 2025

TORONTO, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Investissements Global X Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») annonce le lancement de trois nouveaux FNB au sein de sa gamme BetaPro par Global X (« BetaPro »), y compris l'expansion de la plus grande gamme de FNB Nasdaq-100® à effet de levier, inversés et inversés à effet de levier, avec un FNB Nasdaq-100 -1x, ainsi que des FNB 3x et -3x axés sur le Russell 2000 Index (les « FNB Russell 2000 »), les premiers FNB 3x à effet de levier et inversés à effet de levier du Canada à offrir une exposition au premier indice de référence des sociétés américaines à petite capitalisation. Les parts des FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (la « TSX »).

BetaPro est la première, la plus grande et la plus ancienne famille de FNB à effet de levier, inversés et inversés à effet de levier au Canada. Avec plus de 17 ans d'opérations au Canada dans plus de 40 FNB, BetaPro par Global X est le chef de file canadien dans cette catégorie de FNB.

Outre le lancement, le gestionnaire annonce simultanément une remise de 50 points de base (la « remise ») sur les FNB Russell 2000 jusqu'au 31 décembre 2025, conformément aux remises précédemment annoncées offertes sur d'autres FNB 3x et -3x de BetaPro par Global X. Pour la durée de la remise, les frais de gestion effectifs pour les FNB Russell 2000 sont de 0,65%.

« Le Russell 2000 est l'un des indicateurs les plus surveillés du sentiment du marché américain, reflétant souvent des changements dans la croissance, la prise de risque et la dynamique - une exposition appropriée pour la suite BetaPro par Global X », explique Erik Sloane, vice-président exécutif, responsable de la distribution, Global X. « Avec le lancement de ces FNB, y compris les premiers FNB Russell 2000 3x à effet de levier et inversés à effet de levier au Canada, les traders disposent désormais d'un moyen direct et efficace d'exprimer leurs points de vue tactiques sur les sociétés américaines à petite capitalisation au moyen d'un indice de référence de renom. »

Vous trouverez des informations détaillées sur ces nouveaux FNB dans le tableau ci-dessous :

*Plus taxe de vente applicable

**QQI ne fait pas partie de la remise.

Les FNB Russell 2000 sont conçus pour fournir des résultats d'investissement quotidiens, avant frais, dépenses, distributions, commissions de courtage et autres coûts de transaction, qui s'efforcent de correspondre à 300% de la performance quotidienne de l'indice Russell 2000, ou 300% de l'inverse de sa performance quotidienne. Les FNB Russell 2000 ne cherchent pas à atteindre leur objectif d'investissement déclaré sur une période de plus d'une journée et ne sont pas destinés aux investisseurs qui n'ont pas l'intention de surveiller activement leurs investissements au quotidien. Tous les gains ou pertes en USD résultant des investissements des FNB seront couverts au mieux par le CAD.

Outre les FNB Russell 2000, le gestionnaire annonce également le lancement du FNB BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse (« QQI »), qui offre une exposition de -1x au Nasdaq-100®, l'indice américain populaire qui suit bon nombre des plus grandes entreprises technologiques au monde.

« Avec le lancement de QQI, il est clair que la suite BetaPro par Global X offre le plus large éventail de façons de négocier le Nasdaq-100 au Canada, y compris nos expositions à effet de levier et inversées à effet de levier x2 et x3 », déclare Erik Sloane. « Outre son utilisation potentielle en tant qu'opération « courte » simple et tactique sur le Nasdaq-100, QQI pourrait également servir de couverture efficace pour les traders canadiens qui ont une exposition longue à de nombreux géants de la technologie au sein de l'indice. »

Les FNB Russell 2000 utilisent la couverture de change, cherchant à neutraliser l'exposition à l'USD, fournissant un rendement qui peut refléter plus précisément les indices boursiers américains sous-jacents en CAD.

La remise est effective dès le lancement des FNB Russell 2000. Les FNB Russell 2000 sont toujours soumis à des frais d'exploitation, qui sont inclus dans le ratio des frais de gestion (« MER ») et sont toujours soumis à des frais de négociation, qui sont inclus dans le ratio des frais de négociation (« TER »).

Les nouveaux FNB ont clôturé leur offre initiale d'unités à leur courtier désigné et commencent à être négociés aujourd'hui à la TSX.

À propos de BetaPro par Global X (www.BetaPro.ca)

Les FNB BetaPro de Global X sont gérés par Investissements Global X Canada Inc. (« Global X »), l'un des principaux fournisseurs de fonds négociés en bourse à effet de levier, inverse et inverse cotés sur les principales bourses canadiennes. Depuis plus d'une décennie, BetaPro fournit aux traders canadiens des outils avancés pour les aider à naviguer et à capitaliser sur des marchés en évolution rapide. Sa gamme innovante de FNB offre une exposition quotidienne à un large éventail d'indices et de matières premières, notamment le Nasdaq-100, le S&P/TSX 60, l'or, le pétrole et le Bitcoin. Global X est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et marchés mondiaux.

À propos d'Investissements Global X Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Investissements Global X Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovants qui offre l'une des plus larges éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de produits Global X comprend une gamme diversifiée de solutions pour des investisseurs de tous horizons afin d'atteindre leurs objectifs d'investissement dans diverses conditions de marché. Global X gérait plus de 44 milliards de dollars d'actifs au 31 août 2025, et 155 FNB cotés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et marchés mondiaux à travers le monde.

Des commissions, frais de gestion et autres dépenses peuvent tous être associés à un investissement dans les produits (les « Global X Funds ») gérés par Investissements Global X Canada Inc. Les Global X Funds ne sont pas garantis, leurs valeurs changent fréquemment et les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Certains Global X Funds peuvent être exposés à des techniques d'investissement à effet de levier qui amplifient les gains et les pertes, ce qui peut entraîner une plus grande volatilité de la valeur et pourrait être soumis à un risque d'investissement agressif et à un risque de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans le prospectus. Les Global X Money Market Funds ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Société fédérale d'assurance-dépôts ni tout autre assureur-dépôts du gouvernement. Aucune garantie n'est faite que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur nette d'actif par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera remis. Les performances passées peuvent ne pas se reproduire. Le prospectus contient des informations détaillées importantes sur les Global X Funds. Veuillez lire le prospectus correspondant avant d'investir.

Les Global X Funds incluent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs conventionnels : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur nette des actifs dans des titres d'un seul émetteur, de recourir à l'effet de levier et de vendre à découvert dans une plus large mesure que ce qui est autorisé dans les fonds communs conventionnels. Bien que ces stratégies ne seront utilisées que conformément aux objectifs et stratégies d'investissement des produits BetaPro, dans certaines conditions de marché, elles peuvent accélérer le risque qu'un investissement en actions d'un produit BetaPro diminue en valeur.

Les produits BetaPro comprennent les FNB 3x et -3x et utiliseront des techniques d'investissement à effet de levier et inversé à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces FNB 3x et -3x sont soumis au risque de levier et peuvent être soumis au risque d'investissement agressif et au risque de volatilité des cours, entre autres risques, qui sont décrits dans leur prospectus. Chaque FNB 3x et -3x cherche à obtenir un rendement, avant frais et charges, égal soit à 300 %, soit à - 300 % de la performance d'un indice sous-jacent spécifié (la « cible ») pour une journée donnée. En raison des rendements quotidiens composés, les rendements d'un FNB 3x et -3x sur des périodes autres qu'une journée différeront probablement en montant et éventuellement en direction de la performance de leur(s) cible(s) respective(s) pour la même période. Les coûts de couverture facturés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Un investissement dans l'un des produits BetaPro n'est pas conçu comme un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs avertis qui ont la capacité d'absorber une perte de tout ou partie de leur investissement. Veuillez lire l'information complète sur les risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs sont invités à surveiller leurs participations dans les produits BetaPro et leur performance au moins une fois par jour pour s'assurer que ces investissements restent cohérents avec leurs stratégies d'investissement.

Les Russell 2000 Funds ont été développés exclusivement par Investissements Global X Canada Inc. et ne sont en aucun cas liés ou parrainés, avalisés, vendus ou promus par London Stock Exchange Group plc et ses sociétés de groupe (collectivement, « LSE Group »). FTSE Russell est un nom commercial de certaines sociétés de LSE Group. Tous les droits sur le RUSSELL 2000 RIC CAPPED INDEX (dans la présente clause de non-responsabilité, l'« indice ») sont dévolus à la société LSE Group concernée, qui est propriétaire de l'indice. Russell® est une marque commerciale de la société LSE Group concernée et est utilisée par toute autre société LSE Group sous licence. L'indice est calculé par Frank Russell Company, une filiale de FTSE International Limited. LSE Group décline toute responsabilité à l'égard de toute personne découlant (a) de l'utilisation, de l'usage ou de toute erreur dans l'indice ou (b) de l'investissement ou de l'exploitation des Russell 2000 Funds. LSE Group ne fait aucune réclamation, prévision, garantie ou représentation quant aux résultats des Russell 2000 Funds ou quant à la pertinence de l'indice aux fins auxquelles il est soumis par Investissements Global X Canada Inc.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques commerciales de The Nasdaq Stock Market, Inc. (collectivement, avec ses filiales, les « corporations ») et sont autorisées à être utilisées par Investissements Global X Canada Inc. Les produits n'ont pas été validés par les corporations quant à leur légalité ou à leur adéquation. Les produits ne sont pas émis, avalisés, vendus ou promus par les corporations. LES CORPORATIONS NE FONT AUCUNE GARANTIE ET REJETTENT TOUTE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LE(S) PRODUIT(S).

Certaines déclarations peuvent constituer une déclaration prospective, y compris celles identifiées par les termes « s'attendre à » et des termes similaires (y compris leurs variations grammaticales). Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles de l'auteur en ce qui concerne les résultats ou événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats ou les événements réels et les attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres doivent être examinés attentivement et le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont valables à la date des présentes et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Le présent communiqué est destiné à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de produits d'investissement (les « Global X Funds ») gérés par Investissements Global X Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprété comme, un conseil en investissement, fiscal, juridique ou comptable, et ne doit pas être invoqué à cet égard. Les particuliers sont invités à demander l'avis de professionnels, le cas échéant, en ce qui concerne tout investissement particulier. Les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers professionnels avant d'apporter des changements à leurs stratégies d'investissement. Ces investissements peuvent ne pas être adaptés à la situation de certains investisseurs.

Investissements Global X Canada Inc. (« Global X ») est une filiale détenue en exclusivité de Mirae Asset Global

Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des Global X Funds.

© 2025 Investissements Global X Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Relations avec les investisseurs : Veuillez contacter Global X au 1-866-641-5739 (appel gratuit) ou au (416) 933-5745 [email protected] ; Relations avec les médias : Contact Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Investissements Global X Canada Inc. (647) 289-3324 [email protected]