Les frais de gestion de tous les FNB 3X et -3X de BetaPro sont remboursés à 0,65 % jusqu'à la fin de l'année

TORONTO, le 12 août 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») annonce le lancement de six nouveaux FNB (les « nouveaux FNB ») au sein de sa gamme BetaPro by Global X (« BetaPro »), offrant de nouvelles façons d'accéder à une exposition triple (« 3X ») et triple inverse (« -3X ») aux bons du Trésor américain, aux semi-conducteurs et à l'indice S&P/TSX 60MC. Les parts des FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada »).

BetaPro est la première, la plus importante et la plus ancienne famille de FNB à effet de levier, de FNB inversés et de FNB à effet de levier inversés au Canada. Comptant plus de 17 ans d'expérience en négociation au Canada avec 38 FNB, BetaPro par Global X est le leader canadien dans cette catégorie de FNB.

En plus de ce lancement, le gestionnaire annonce simultanément une remise de 50 points de base (les « remises ») sur les nouveaux FNB jusqu'au 31 décembre 2025. Pendant la durée des remises, les frais de gestion en vigueur des nouveaux FNB sont de 0,65 %.

« De l'essor mondial des semi-conducteurs à l'ampleur des bons du Trésor américain, ces nouveaux lancements représentent certains des secteurs, indices et catégories d'actifs les plus intéressants de l'histoire récente du marché », a déclaré Erik Sloane, vice-président à la direction et chef, Distribution chez Global X. Dans le cadre de notre mission, nous explorons constamment de nouvelles façons de donner aux négociateurs canadiens avertis les moyens de tirer parti de la volatilité avec les acteurs du marché d'aujourd'hui. Ces derniers lancements 3X et -3X sont notre réponse et notre offre les plus récentes pour eux. »

De plus amples renseignements sur les nouveaux FNB sont présentés dans le tableau ci-dessous.

* Plus les taxes de vente applicables

Les nouveaux FNB sont conçus pour fournir des résultats de placement quotidiens, avant déduction des frais, des dépenses, des distributions, des commissions de courtage et d'autres frais de transaction, qui cherchent à correspondre à 300 % du rendement quotidien de l'indice de référence déterminé, ou à 300 % de l'inverse du rendement quotidien de l'indice de référence déterminé. Les nouveaux FNB ne cherchent pas à atteindre leur objectif de placement déclaré sur une période de plus d'une journée et ne sont pas destinés aux investisseurs qui n'ont pas l'intention de surveiller activement leurs placements quotidiennement. Tous les gains ou pertes en dollars américains découlant des placements des FNB seront couverts en dollar canadien dans la mesure du possible.

Les mouvements de devises peuvent introduire du bruit indésirable et réduire la précision des opérations tactiques. Les nouveaux FNB utilisent la couverture de change pour tenter de neutraliser l'exposition au dollar américain, pour offrir un rendement qui pourrait refléter plus fidèlement les indices boursiers américains sous-jacents.

« Lorsqu'ils adoptent une position à forte conviction au sein d'un secteur ou d'une catégorie d'actifs volatils, la dernière chose que les négociateurs canadiens avertis veulent, c'est voir leurs attentes et leurs rendements déformés par les fluctuations des taux de change, a déclaré Erik Sloane. Les FNB BetaPro 3X et -3X se distinguent de la concurrence sur ce facteur de différenciation clé grâce à une structure de couverture de change intégrée, qui aide à neutraliser les fluctuations du dollar américain. Cela offre le potentiel d'une meilleure expérience de négociation pour les Canadiens. »

Les remises entrent en vigueur dès le lancement des nouveaux FNB. Les nouveaux FNB par la remise demeurent assujettis à des charges opérationnelles qui sont incluses dans le ratio des frais de gestion (« RFG ») et les coûts de négociation, qui sont inclus dans le ratio des frais d'opérations (« RFO »).

Les nouveaux FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leur courtier désigné à la clôture des marchés et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX et à Cboe Canada.

À propos de BetaPro by Global X (www.BetaPro.ca)

Les FNB de BetaPro by Global X sont gérés par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »), le principal fournisseur de fonds négociés en bourse à effet de levier, inversés et à effet de levier inversé au Canada inscrit sur les principales bourses canadiennes. Depuis plus d'une décennie, BetaPro offre aux négociateurs canadiens des outils avancés pour les aider à naviguer et à tirer parti de l'évolution rapide des marchés. Sa gamme novatrice de FNB offre une exposition quotidienne à un large éventail d'indices et de produits de base, y compris l'indice Nasdaq-100, l'indice S&P/TSX 60, l'or, le pétrole et le bitcoin. Global X est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés mondiaux.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 40 milliards de dollars en actifs sous gestion au 31 juillet 2025 et 152 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produtis BetaPro comprennent les FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé et utiliseront des techniques de placement à effet de levier et à effet de levier inversé qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus. Chaque FNB à triple effet de levier et à triple effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 300 %, ou inférieur, ou égal à -300 % du rendement d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à triple effet de levier ou à triple effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs avertis qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

ICE Data Indices, LLC (« ICE Data »). L'indice ICE des bons du Trésor américain de plus de 20 ans (« l'indice ») est utilisé avec autorisation. « ICE US Treasury 20+ Year Bond Index SM/® » est un service/une marque de commerce d'ICE Data ou de ses sociétés affiliées et BofA® est une marque déposée de Bank of America Corporation sous licence de Bank of America Corporation et de ses sociétés affiliées (« BofA ») et ne peut être utilisé sans l'approbation écrite préalable de BofA. Les droits d'utilisation de ces marques de commerce et de l'indice ont été accordés à Global X Investments Canada Inc. pour le FNB alternatif haussier des bons du Trésor américain de plus de 20 ans de BetaPro 3X (TTLT) et le FNB alternatif baissier des bons du Trésor américain de plus de 20 ans de BetaPro -3x (STLT) (les « produits »). Ni Global X Investments Canada Inc. ni les produits, le cas échéant, ne sont parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par ICE Data, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs tiers (« ICE Data et ses fournisseurs »). ICE Data et ses fournisseurs ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie quant à la pertinence d'investir dans des titres en général, dans le produit en particulier, dans la fiducie ou quant à la capacité de l'indice à faire le suivi du rendement général du marché. Le rendement passé d'un indice n'est ni un indicateur ni une garantie des résultats futurs.

ICE DATA ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE ET DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, Y COMPRIS LES INDICES, LES DONNÉES SUR LES INDICES ET TOUTE INFORMATION INCLUSE, LIÉE OU DÉRIVÉE DE CEUX-CI (« DONNÉES SUR L'INDICE »). ICE DATA ET SES FOURNISSEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS OU D'ASSUMER UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L'ADAPTATION, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN OU L'EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES SUR LES INDICES, QUI SONT FOURNIS « TELS QUELS », ET VOTRE UTILISATION SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES.

ICE Data Indices, LLC (« IDI ») est utilisé avec autorisation. ICE® est une marque déposée d'IDI ou de ses sociétés affiliées et son utilisation, ainsi que celle de l'indice de référence, et autorisée par le gestionnaire en lien avec SOXL et SOXS. « NYSE » est une marque déposée de NYSE Group, Inc., une filiale d'IDI, et est utilisée par IDI avec autorisation et en vertu d'une licence. Ni le gestionnaire ni SOXL et SOXS, le cas échéant, ne sont parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par IDI, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs tiers (« IDI et ses fournisseurs »). IDI et ses fournisseurs ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie quant à la pertinence d'investir dans des titres en général, dans SOXL ou SOXS en particulier, ou à la capacité de l'indice de référence à faire le suivi du rendement général du marché. La seule relation d'IDI avec le gestionnaire est l'octroi de licences pour certaines marques de commerce et certains noms commerciaux, ainsi que pour l'indice de référence ou ses composantes. L'indice de référence est déterminé, composé et calculé par IDI sans égard au gestionnaire, à SOXL, à SOXS ou à leurs porteurs. IDI n'a aucune obligation de tenir compte des besoins du gestionnaire ou des porteurs de SOXL ou de SOXS pour déterminer, composer ou calculer l'indice de référence. IDI n'est pas responsable et n'a pas participé à la détermination du calendrier, des prix ou des quantités du fonds à émettre ni à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle le fonds sera coté, vendu, acheté ou racheté. Toutes les informations fournies par IDI sont de nature générale et ne sont pas adaptées aux besoins du gestionnaire ou de toute autre personne, entité ou groupe de personnes. IDI n'a aucune obligation ni responsabilité relativement à l'administration, au marketing ou à la négociation de SOXL ou SOXS. IDI n'est pas un conseiller en placements. L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation d'IDI d'acheter, de vendre ou de détenir ce titre, et n'est pas considérée comme un conseil en placement.

IDI ET SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE GARANTIE ET DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, Y COMPRIS L'INDICE DE RÉFÉRENCE, LES DONNÉES SUR LES INDICES ET TOUTE INFORMATION INCLUSE, LIÉE OU DÉRIVÉE DE CEUX-CI (« DONNÉES SUR L'INDICE »). IDI ET SES FOURNISSEURS NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÊTS OU D'ASSUMER UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE L'ADAPTATION, L'EXACTITUDE, LE CARACTÈRE OPPORTUN OU L'EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES SUR L'INDICE DE RÉFÉRENCE ET SUR LES INDICES, QUI SONT FOURNIS « TELS QUELS », ET VOTRE UTILISATION SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES.

L'INDICATION QUE NYSE EST TITULAIRE D'UNE LICENCE DE NYSE GROUP. INC. ET EST UTILISÉ PAR IDI OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AVEC L'AUTORISATION DE NYSE GROUP, INC. NE SUGGÈRE NI N'IMPLIQUE AUCUNE DÉCLARATION OU OPINION DE NYSE GROUP, INC. OU DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES QUANT À L'ATTRACTIVITÉ D'INVESTISSEMENTS DANS DES TITRES, DES PLACEMENTS, D'AUTRES PRODUITS FINANCIERS, DES DIVERTISSEMENTS, DES MÉDIAS, DES ŒUVRES ARTISTIQUES, DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES, DES ŒUVRES ÉDUCATIVES OU TOUT AUTRE PRODUIT (COLLECTIVEMENT, LES « PRODUITS »); QUANT AUX AVANTAGES POSSIBLES DE TOUT PRODUIT; OU COMMANDITE, APPROBATION OU RECOMMANDATION D'IDI PAR NYSE GROUP, INC. OU DE L'UN DES PRODUITS D'IDI (LE CAS ÉCHÉANT). NYSE GROUP, INC. N'EST L'ÉMETTEUR D'AUCUN DE CES PRODUITS ET NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE À CET ÉGARD OU REFLÉTÉ DANS CEUX-CI, NI QUANT AUX RÉSULTATS À OBTENIR PAR TOUTE PERSONNE OU TOUTE ENTITÉ.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits de placement (les « Fonds Global X ») gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1-866-641-5739 (numéro sans frais) ou au (416) 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice-président des communications, Global X Investments Canada Inc. (647) 289-3324 [email protected]