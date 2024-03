BEST SELLER, Le Bâtisseur visionnaire, RAY JUNIOR COURTEMANCHE

Découvrez le parcours inspirant d'un grand entrepreneur québécois

Une inspiration INCONTOURNABLE de la littérature québécoise !

MIRABEL, QC, le 21 mars 2024 /CNW/ - En ce 21 mars 2024 - L'ouvrage Le bâtisseur Visionnaire marque son troisième anniversaire depuis sa parution aux éditions Un Monde Différent.

Depuis cette date mémorable, plus de 5000 exemplaires ont été vendus, propulsant ce livre au classement des meilleures ventes sur Amazon.

Le Bâtisseur visionnaire - Découvrez le parcours inspirant d’un grand entrepreneur québécois, Ray Junior Courtemanche (Groupe CNW/Investissement Ray Junior)

29 mois après sa publication, l'histoire authentique de Ray Junior Courtemanche a reçu l'honorable mention de BEST SELLER au Québec.

Depuis maintenant trois ans, Le Bâtisseur Visionnaire continue d'inspirer ses lecteurs grâce à sa détermination face à l'adversité, son approche rêveuse mais réaliste, ainsi que ses leçons qui sauront vous faire réfléchir et surtout, grandir.

Franc, direct, et sans détour, cet ouvrage met en lumière la vie de cet homme d'affaires remarquable. Découvrez les pensées, les faits et gestes qui ont permis à un paysagiste sans éducation de devenir l'un des plus grands promoteurs immobiliers du Québec.

Excessif, imaginatif et passionné, Ray Junior Courtemanche n'a rien d'un entrepreneur ordinaire. Prolifique promoteur immobilier à la tête d'Investissement Ray Junior et du projet Cité Mirabel, dont la valeur marchande sera, à terme, estimée à 2 milliards de dollars. Il a amorcé son parcours à l'âge de 6 ans en vendant des t-shirts; à 14 ans, il comptait déjà sur plus de 10 employés, et il est devenu pilote professionnel de NASCAR à 37 ans, alors qu'il possédait des dizaines d'entreprises, allant de l'aménagement paysager, à la construction et l'aviation.

www.investissementrayjunior.com

