En 2025, 43 %* 1 des acheteurs canadiens utiliseront l'IA pour trouver le cadeau idéal. À l'approche des Fêtes, les nouveautés technologiques se multiplient, et beaucoup affichent désormais une touche d'IA, des portables et haut-parleurs aux brosses à dents, en passant même par les mangeoires à oiseaux!

Même si beaucoup attendront les principaux soldes comme le Boxing Day, 32 % prévoient d'étaler leurs achats du Vendredi fou et du Cyber lundi sur plusieurs semaines* 2. Mais pourquoi se limiter à un moment de magasinage alors que vous pouvez profiter de rabais incroyables tout au long de la période des Fêtes? Puisque les consommateurs sont de plus en plus réfléchis et à la recherche d'offres exclusives, les titulaires d'un compte mon Best Buy peuvent profiter de rabais personnalisés juste pour eux et d'une protection des prix prolongée pendant toute la période des Fêtes.

Dates clés à retenir pour les soldes

Les aubaines anticipées du Vendredi fou commencent le 3 novembre . Évitez la cohue et magasinez les meilleures aubaines sur toute la techno sans attendre!

. Évitez la cohue et magasinez les meilleures aubaines sur toute la techno sans attendre! En nouveauté cette année, notre tout premier Solde Gâtez-vous commence le 10 novembre , proposant 48 heures d'offres exceptionnelles pour tous les goûts (parce que vous aussi, vous méritez de vous faire plaisir).

commence le , proposant d'offres exceptionnelles pour tous les goûts (parce que vous aussi, vous méritez de vous faire plaisir). Le Solde Vendredi fou officiel débute le 20 novembre à minuit, heure de l'Est .

officiel débute le . Le Solde Cyber lundi sera pour sa part de retour le 1 er décembre avec des rabais en ligne sur la techno la plus tendance.

sera pour sa part de retour le avec des rabais en ligne sur la techno la plus tendance. Enfin le Méga solde d'après Noël commence le 24 décembre à 18 h, heure de l'Est! Nous perpétuons la tradition canadienne en proposant des offres exceptionnelles sur la techno préférée des consommateurs partout au pays.

Ce à quoi les clients peuvent s'attendre : des meilleures offres aux dernières technologies d'IA

Magasiner chez Best Buy pendant les Fêtes

Best Buy est plus proche et accessible que jamais, avec plus de 320 magasins partout au pays.

magasins partout au pays. Découvrez plus de rabais grâce à mon Best Buy . Vous n'avez pas encore de compte? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour profiter des avantages réservés aux titulaires de compte, notamment une période de retour prolongée de 60 jours et un accès anticipé aux soldes et aux produits.

. Vous n'avez pas encore de compte? Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui pour profiter des avantages réservés aux titulaires de compte, notamment une période de retour prolongée de 60 jours et un accès anticipé aux soldes et aux produits. La garantie de prix du Vendredi fou signifie que vous pouvez magasiner tôt en sachant que les prix de nos aubaines ne baisseront pas, ou nous vous rembourserons la différence. Tous les produits accompagnés du badge « Prix du Vendredi fou » resteront au même prix indiqué pendant notre Solde Vendredi fou.

signifie que vous pouvez magasiner tôt en sachant que les prix de nos aubaines ne baisseront pas, ou nous vous rembourserons la différence. Tous les produits accompagnés du badge « Prix du Vendredi fou » resteront au même prix indiqué pendant notre Solde Vendredi fou. Trois façons faciles d'effectuer des achats : en magasin, en ligne avec l'expédition nationale en 2 jours et la livraison le lendemain pour les marchés principaux, ainsi qu'à l'aide de notre service de ramassage rapide et facile, le moyen le plus facile de mettre la main sur vos achats (exclut les produits vendus sur la Place de marché Best Buy).

en magasin, en ligne avec l'expédition nationale en 2 jours et la livraison le lendemain pour les marchés principaux, ainsi qu'à l'aide de notre service de ramassage rapide et facile, le moyen le plus facile de mettre la main sur vos achats (exclut les produits vendus sur la Place de marché Best Buy). Notre politique de retour prolongée vous permet d'acheter tôt et de retourner les articles plus tard si nécessaire.

vous permet d'acheter tôt et de retourner les articles plus tard si nécessaire. L'application Best Buy : téléchargez l'application pour enregistrer vos articles préférés et gardez tous vos reçus au même endroit, que vous ayez effectué votre achat en magasin ou en ligne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune aubaine.

Magasinez ces aubaines du Vendredi fou et plus encore sur BestBuy.ca. Si vous avez besoin d'un peu d'inspiration pour les cadeaux, notre Guide idées cadeaux sera disponible dès le 3 novembre sur BestBuy.ca pour vous aider à découvrir les plus beaux cadeaux à prix incroyables pour les Fêtes de cette année.

