Best Buy Canada et Bell exploiteront 165 magasins de petite superficie de vente au détail d'électronique grand public au Canada, sous la bannière Best Buy Express

Les magasins Best Buy Express offriront les meilleurs produits électroniques grand public de Best Buy et les services sur fil et sans fil de Bell, Virgin Plus et Lucky Mobile

MONTRÉAL et VANCOUVER, BC, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Best Buy Canada et Bell Canada (TSX: BCE) (NYSE: BCE) ont conclu un partenariat stratégique pour exploiter 165 magasins de détail de produits électroniques grand public au Canada. La Source, une filiale en propriété exclusive de Bell, sera renommée Best Buy Express et offrira les plus récents produits électroniques grand public de Best Buy ainsi que les services de télécommunication de Bell exclusivement.

Ce partenariat novateur maximisera les forces de Best Buy et de Bell afin d'offrir une expérience de magasinage exceptionnelle aux Canadiens. Best Buy et Bell investiront dans la modernisation des magasins, l'élargissement de l'assortiment de produits, l'expérience client et la formation. Les clients profiteront de l'expertise de Best Buy en électronique grand public pour trouver les plus récents produits des plus grandes marques au monde, de son pouvoir d'achat mondial et de la meilleure chaîne d'approvisionnement de l'industrie. De plus, les clients trouveront les services sans fil et sur fil de Bell, de Virgin Plus et de Lucky Mobile, le tout offert par les équipes de ventes et de soutien compétentes reconnues de Best Buy et de Bell.

Best Buy étendra sa présence dans les centres commerciaux et dans les petites et moyennes collectivités partout au pays en tirant parti de 165 magasins existant de La Source, ce qui augmentera la présence de Best Buy au Canada. La petite superficie des magasins Best Buy Express offrira aux clients une expérience conviviale et accueillante, leur permettant de faire l'expérience des produits en personne et de parler à un conseiller aux ventes avant de les acheter. Alors que les clients d'aujourd'hui veulent de plus en plus de flexibilité dans leur magasinage, que ce soit en magasin ou en ligne, la puissance du commerce électronique de bestbuy.ca offrira aux clients une plus grande sélection d'appareils électroniques grand public avec la possibilité de livraison ou de ramassage dans les magasins Best Buy ou Best Buy Express.

Best Buy Express devrait ouvrir dans des emplacements partout au Canada à compter du deuxième semestre de 2024.

Citations

« Nous sommes ravis de collaborer avec Bell dans le cadre de cette initiative unique visant à accroître la présence de Best Buy dans de nouvelles collectivités partout au pays. Nous sommes très fiers de notre expérience en magasin et ces magasins de petite superficie modernisés attireront certainement de nouveaux clients et les clients actuels de Best Buy. »

- Ron Wilson, président, Best Buy Canada

« Nous sommes heureux de nous joindre à Best Buy pour offrir un partenariat novateur qui trouvera écho auprès des consommateurs canadiens. En combinant les services mobiles et Internet primés de Bell au Canada et en convertissant la vaste zone de couverture de vente au détail de La Source à l'expérience en matière d'électronique grand public de Best Buy, nous offrons aux clients le meilleur de tous les mondes en matière de vente au détail de produits technologiques et de télécommunications au Canada. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et PME, Bell

À propos de Best Buy Canada

Magasins Best Buy Ltée est une filiale à part entière de Best Buy Co., Inc. (NYSE:BBY). L'entreprise est l'un des plus grands détaillants omnicanaux au Canada, et opère les marques Best Buy, Best Buy Mobile et Geek Squad (www.geeksquad.ca). Avec plus de 160 magasins Best Buy et boutiques Best Buy Mobile au pays, et un assortiment de produits en tous genres offerts sur BestBuy.ca, Best Buy est un chef de file en matière de commerce de détail total, répondant aux besoins des clients de magasiner à leur façon, quand et où ils le désirent. Best Buy Canada s'engage à avoir une présence positive dans la communauté grâce à des programmes et à des partenariats pour faire découvrir aux jeunes les technologies qui les aideront dans leur parcours scolaire. Pour plus de renseignements, visitez BestBuy.ca.

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada,1 BCE offre des services large bande évolués sans fil, Internet, de télévision, de médias et de communications d'affaires. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Par l'intermédiaire de Mieux pour tous de Bell, nous investissons dans l'amélioration du présent et de l'avenir en soutenant l'épanouissement social et économique de nos collectivités. Cette initiative inclut Bell Cause pour la cause qui fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et elle assure un important financement aux soins communautaires, à la recherche et aux initiatives en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le site Bell.ca/cause.

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Questions des médias

Tara Narain

[email protected]

Ellen Murphy

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Thane Fotopoulos

[email protected]

SOURCE Bell Canada