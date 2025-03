Nokia et Honeywell Aerospace Technologies concluent un partenariat avec Numana pour développer des réseaux de communication à résistance quantique

Collaboration afin de guider l'innovation et de permettre l'émergence d'une économie de la sécurité post-quantique mondiale pour les entreprises et les fournisseurs de services.

Communications à résistance quantique capables de préserver l'infrastructure numérique.

Le partenariat bénéficie du banc d'essai en communication quantique Kirq de Numana, du système de distribution de clés quantiques de Honeywell Aerospace Technologies et des technologies de réseaux cryptographiques avancées de Nokia.

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Nokia (NYSE : NOK) et Honeywell Aerospace Technologies ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Numana pour développer des réseaux à résistance quantique au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Ce partenariat stimulera l'innovation, favorisera la collaboration et accélérera l'adoption de la prochaine génération de technologies de réseautique sécuritaire pour les entreprises et les fournisseurs de services. De plus, le partenariat permettra de souligner l'importance et les avantages de ces technologies, qui nous doteront de systèmes de réseautique sûrs et fiables pour un avenir numérique stable.

« Le monde étant de plus en plus dépendant de l'infrastructure numérique, on n'a jamais eu autant besoin de protection cryptographique de pointe », affirme Jeffrey Maddox, président Nokia Canada. « En concluant un partenariat avec Numana et ses propres collaborateurs, notamment Honeywell Aerospace Technologies, nous pourrons déployer nos expertises combinées pour assurer des réseaux pérennes et aider les entreprises et les fournisseurs de services à bâtir dès maintenant un avenir numérique stable et sûr. »

Le partenariat bénéficiera du banc d'essai en communication quantique Kirq de Numana, une installation de calibre mondial qui permet de tester et de valider en conditions réelles de nouvelles technologies de communication quantique et à résistance quantique. Nokia misera sur son expertise dans la réseautique post-quantique en intégrant des routeurs IP avancés, des nœuds de transport optique à haute capacité et des technologies cryptographiques de pointe à résistance quantique, tout ça appuyé par sa vaste expérience pratique et son succès reconnu dans des conditions réelles.

De plus, Nokia entend utiliser cet environnement et ce partenariat pour mousser la collaboration génératrice d'innovations bénéfiques dans l'ensemble de l'écosystème des technologies quantiques. Honeywell Aerospace Technologies lancera des clés de cryptage à résistance quantique pour les transmissions satellitaires acheminées vers des centres de données, des applications et des réseaux terrestres.

« Numana assumera le déploiement, l'exploitation et l'évolution continue du banc d'essai, ainsi que la mise à disposition de l'équipement et des infrastructures pour la réalisation des projets, selon les besoins de l'écosystème d'innovation technologique », précise François Borrelli, président-directeur général de Numana. « Notre ambition consiste à accélérer le développement du secteur quantique au Québec et à aider l'industrie à développer des produits de pointe qui feront du Québec un véritable chef de file mondial en communication quantique. Ce projet s'inscrit dans la foulée du nouveau positionnement de Numana en tant que macro-accélérateur qui étudie des technologies de rupture et met en place des bancs d'essai ouverts pour accélérer le développement et l'adoption de produits et de services. »

Plusieurs études soulignent que la communication quantique devrait avoir des avantages considérables pour le secteur privé ainsi qu'une incidence marquée sur l'ensemble du Québec et du Canada.

« Honeywell Aerospace Technologies salue l'occasion de joindre ses forces à celles de Nokia et de Numana pour faire progresser les communications à résistance quantique », dit Lisa Napolitano, vice-présidente et directrice générale Honeywell Aerospace Technologies « Notre système de cryptage quantique jouera un rôle essentiel dans la sécurité des réseaux satellitaires et dans l'amélioration de l'intégrité des données transmises depuis l'espace vers la Terre. »

Renforcer l'écosystème de la technologie quantique

Le partenariat s'arrime aussi aux engagements pris par le Québec et le Canada envers l'innovation quantique et le leadership en cybersécurité. L'installation de Numana au Québec servira de pôle où les entreprises, les établissements de recherche et les organismes gouvernementaux pourront étudier, évaluer et valider les technologies de réseautique sécuritaire dans des conditions réelles.

L'entrée en scène de multinationales comme Nokia et Honeywell Aerospace Technologies - ainsi que leur apport inestimable en innovations et en expertise - enrichit énormément ce réseau d'avant-garde. Cette collaboration accélérera le développement et le déploiement de systèmes quantiques sécuritaires et consolidera le réseau mondial qui maintient la cadence de l'innovation, répond aux besoins en cybersécurité et nous fait entrer dans l'ère des communications de nouvelle génération.

« Cet important partenariat dans le secteur quantique est un pas de plus pour développer davantage de projets sur le banc d'essai Kirq. Il démontre l'attractivité du Québec en la matière et renforce sa place comme pôle stratégique mondial de l'innovation technologique et des sciences quantiques, incontournables pour assurer les communications sécurisées de l'avenir », souligne la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette.

Le partenariat enrichira l'ensemble du paysage des technologies quantiques en se concentrant sur plusieurs domaines d'importance, notamment les suivants :

Éducation et formation : Bien qu'il existe déjà des technologies à résistance quantique, l'écosystème Numana pourra fournir les ressources de sensibilisation, de formation et d'éducation pour aider les organisations à comprendre et à mettre en œuvre des stratégies quantiques sécuritaires.

Bien qu'il existe déjà des technologies à résistance quantique, l'écosystème Numana pourra fournir les ressources de sensibilisation, de formation et d'éducation pour aider les organisations à comprendre et à mettre en œuvre des stratégies quantiques sécuritaires. Développement de l'écosystème : Favoriser la collaboration entre les intervenants de l'industrie, y compris les chercheurs, les développeurs et les gens d'affaires, dans tout le secteur mondial des technologies quantiques.

Favoriser la collaboration entre les intervenants de l'industrie, y compris les chercheurs, les développeurs et les gens d'affaires, dans tout le secteur mondial des technologies quantiques. Recherche et développement : Développer, évaluer et faire évoluer conjointement les technologies et la science vers des communications ultramodernes et sûres.

À propos de Nokia

Chez Nokia, nous créons des technologies qui aident le monde à agir ensemble.

En tant que chef de file dans les innovations technologiques interentreprises, nous sommes des pionniers des réseaux qui détectent, pensent et agissent en tirant parti de notre travail sur les réseaux mobiles, fixes et nuagiques. De plus, nous créons de la valeur grâce à la propriété intellectuelle et à la recherche à long terme, menée par les Nokia Bell Labs, qui ont été maintes fois primés et soulignent 100 ans d'innovation.

Grâce à des architectures véritablement ouvertes qui s'intègrent parfaitement à tout écosystème, nos réseaux haute performance offrent de nouvelles occasions de monétisation et d'évolutivité. Les fournisseurs de services, les entreprises et les partenaires du monde entier font confiance à Nokia pour fournir aujourd'hui des réseaux sécurisés, fiables et durables. Ils travaillent avec nous pour créer les services et applications numériques de l'avenir.

Ressources et renseignements supplémentaires

Vidéo : Les réseaux à résistance quantique en 60 secondes

Lien : https://youtu.be/XFM08vvIaSc?si=1Iz4WU2BrTgtGyLJ

À propos de Numana, un macro-accélérateur pour écosystèmes technologiques

Fondé en 2007, Numana est un organisme à but non lucratif qui contribue à la vitalité économique et sociale en réunissant les intervenantes et intervenants des secteurs privé, institutionnel et public des technologies autour d'objectifs communs et d'actions concertées. Pour en savoir davantage, consultez le https://numana.tech.

À propos de Honeywell

Les produits et services de Honeywell Aerospace Technologies sont installés sur presque tous les aéronefs commerciaux, militaires et spatiaux, ainsi que dans plusieurs systèmes terrestres. La division des technologies aérospatiales construit des moteurs, des cabines, des dispositifs électroniques, des systèmes de connectivité sans fil, des composants mécaniques, des systèmes d'alimentation, et plus encore. Ses systèmes matériels et logiciels produisent des aéronefs plus économes en carburant, permettent des vols plus directs et plus ponctuels, et aident à rendre le ciel et les aéroports plus sûrs. Pour en savoir plus, consultez le site aerospace.honeywell.com ou suivez le compte Honeywell Aerospace Technologies sur LinkedIn.

Honeywell est une entreprise intégrée qui sert une vaste gamme d'industries et de territoires dans le monde. Nous œuvrons dans trois secteurs principaux - l'automatisation, l'avenir de l'aviation et la transition énergétique - en nous appuyant sur le système d'exploitation Accelerator et la plateforme Internet des objets (IdO) Forge de Honeywell. Partenaire de confiance, nous aidons les organisations à résoudre les problèmes les plus difficiles et les plus complexes qui soient; nos divisions d'affaires (technologies aérospatiales, automatisation industrielle, automatisation de la construction, systèmes énergétiques et de développement durable) peuvent offrir des solutions et des innovations pratiques qui rendent le monde plus intelligent, plus sûr et plus viable. Pour plus de nouvelles et de renseignements sur Honeywell, consultez le www.honeywell.com/newsroom.

Honeywell Aerospace Technologies est un leader dans l'offre de technologies spatiales de pointe, y compris du côté des systèmes de cryptage quantique. L'entreprise est résolue à développer des technologies innovatrices qui permettent de maintenir des communications fiables et sûres dans l'espace.

Conférence de presse

Numana tiendra et diffusera en direct une conférence de presse aujourd'hui à 9 h (HE) à la Maison Alcan (1188, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal). Veuillez confirmer votre présence à Simon Falardeau, de Numana, à l'adresse [email protected], ou à Kevin Petschow, de Nokia, à l'adresse [email protected].

Suivez Nokia sur les médias sociaux :

LinkedIn X Instagram Facebook YouTube BlueSky

SOURCE Numana

Demandes de renseignements des médias: Bureau des communications de Nokia, Courriel : [email protected]; Numana, Simon Falardeau, ARP, Cell. : 514-755-5831, [email protected]; Honeywell Aerospace Technologies, Adam Kress, Tél. : 1-602-760-6252, [email protected]