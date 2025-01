Bernard Breton se reconnaît coupable de fraude d'un million $

MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Un entrepreneur de Saint-Elzéar, en Beauce, s'est reconnu coupable de fraude et d'emploi de documents contrefaits, aujourd'hui, au palais de justice de Saint-Joseph.

Bernard Breton a admis avoir obtenu frauduleusement 121 contrats de démolition de maisons en zone inondables en Beauce, suivant les inondations de 2019. Pour ce faire, il a usurpé l'identité de plusieurs entrepreneurs en démolition, et a fabriqué de fausses soumissions au nom de ces entrepreneurs.

Ainsi, il apparaissait toujours comme le plus bas soumissionnaire auprès des sinistrés pouvant bénéficier d'un programme d'indemnisation mis en place par le ministère de la Sécurité publique. Bernard Breton sous-traitait ensuite la démolition et empochait la différence. Ainsi, il a pu mettre la main sur un million de dollars de manière frauduleuse.

Il connaîtra sa sentence le 2 mai prochain.

Toute personne détenant une information concernant un acte répréhensible en matière de fraude envers l'État ou de corruption peut communiquer avec l'UPAC en remplissant le formulaire de dénonciation sur son site Web.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

