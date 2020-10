Beovu MD est un traitement anti-VEGF offrant aux patients une période de traitement prolongée entre les doses suivant la dose initiale, sans compromettre l'efficacité 2,3

La recommandation favorable de l'ACMTS souligne les données probantes et le bienfait clinique de Beovu MD1

DORVAL, QC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est heureuse d'annoncer que BeovuMD (injection de brolucizumab) est maintenant disponible au Canada pour le traitement de la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Le traitement anti-facteur de croissance vasculaire endothéliale (VEGF) de prochaine génération pour la DMLA néovasculaire permets aux patients admissibles d'amorcer le traitement à intervalles de trois mois après la phase d'induction2. BeovuMD a été évalué par le Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) et a reçu une recommandation favorable pour le remboursement par les régimes de soins de santé participants1.

La DMLA néovasculaire, dont la progression peut être agressive, est caractérisée par la formation et la croissance de vaisseaux sanguins anormaux sous la partie centrale de la rétine (macula) pouvant entraîner son enflure et la distorsion de la vision centrale. Ces vaisseaux sanguins anormaux peuvent laisser du liquide ou du sang s'écouler dans l'œil, ce qui peut nuire au fonctionnement de la macula et causer une perte de plus en plus grave de la vision centrale2,4.

« Novartis travaille depuis longtemps en ophtalmologie et fait preuve d'un dévouement continu à éliminer la cécité pouvant être évitée en offrant des traitements novateurs aux patients atteints de maladies oculaires graves. Nous sommes engagés à continuer d'investir dans la recherche et dans des programmes qui améliorent la vie des personnes atteintes de DMLA néovasculaire, et nous sommes très fiers d'offrir cette dernière avancée aux Canadiens », a déclaré Andrea Marazzi, directeur général, Novartis Pharmaceuticals Canada inc. « Nous sommes heureux que la valeur et le bienfait cliniques de BeovuMD aient été reconnus par l'ACMTS et nous avons hâte de collaborer avec des décideurs pour nous assurer que les Canadiens aient un accès rapide au traitement. »

La DMLA est la principale cause de la perte de vision chez les personnes de plus de 50 ans, et plus d'un million de Canadiens en sont atteints. Les symptômes comprennent notamment la perte de la vision centrale, nécessaire pour reconnaître les visages, lire, conduire et effectuer d'autres activités de la vie quotidienne. La DMLA peut être sèche ou humide; la forme humide est plus rare et beaucoup plus grave4.

« Il est si facile d'attribuer un trouble de la vue à la vieillesse. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec des organisations canadiennes du domaine de la vision pour faire passer le message que tout changement de vision doit être immédiatement porté à l'attention d'un spécialiste. Nous sommes conscients des répercussions importantes qu'une DMLA néovasculaire non traitée peut avoir sur la qualité de vie d'une personne. Maintenant, plus que jamais auparavant, continuer de recevoir les injections peut représenter un défi chez les personnes plus âgées qui sont moins enclines à visiter les cliniques et les hôpitaux », a expliqué Louise Gillis, présidente, CCA. « Nous sommes heureux que BeovuMD soit disponible au Canada. Ce nouveau traitement peut permettre aux Canadiens atteints de la principale cause de cécité de maintenir leur vision et de ne pas être préoccupés par de fréquentes visites pour recevoir des injections. Manquer un traitement peut être potentiellement catastrophique pour une personne atteinte de DMLA néovasculaire. »

Le traitement anti-facteur de croissance vasculaire endothéliale (anti-VEGF) est généralement considéré comme la norme en matière de soins pour les patients atteints de DMLA néovasculaire1. Approuvé par Santé Canada en mars 2020, BeovuMD est l'avancée thérapeutique d'anti-VEGF la plus récente qui répond au fort besoin pour un traitement réduisant la nécessité d'un suivi régulier.

Renseignements importants sur l'innocuité de BeovuMD (injection de brolucizumab)

Les renseignements posologiques complets de BeovuMD sont disponibles à l'adresse suivante : www.novartis.ca.

À propos de Novartis en ophtalmologie

Chez Novartis, notre mission vise à découvrir de nouvelles façons d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En ophtalmologie, nous développons et offrons des médicaments et des traitements révolutionnaires pour les maladies et les affections qui touchent tant le devant que la partie arrière de l'œil, grâce à des données et à des technologies transformatrices. Nos solutions ophtalmiques aident plus de 150 millions de personnes chaque année, des enfants prématurés aux personnes âgées.

À propos de Novartis au Canada

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2019, la compagnie a investi 51,8 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. est une société affiliée à Novartis AG qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations dans le monde entier. Elle compte environ 1 500 employés au Canada. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site à l'adresse www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis repense la médecine en vue d'améliorer et de prolonger la vie des gens. En tant que chef de file mondial parmi les entreprises pharmaceutiques, Novartis fait appel à des technologies scientifiques et numériques novatrices en vue de créer des traitements de transformation dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Dans notre quête de nouveaux médicaments, nous nous classons régulièrement parmi les plus grandes entreprises au monde investissant dans la recherche et le développement. Les produits Novartis bénéficient à plus de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale et nous trouvons continuellement des moyens novateurs afin d'élargir l'accès à nos plus récents traitements. Environ 105 000 employés de plus de 140 nationalités différentes travaillent chez Novartis partout dans le monde. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le site www.novartis.com .

