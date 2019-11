Benoit Morin devient le nouveau président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires

MONTRÉAL, le 27 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a annoncé aujourd'hui l'entrée en fonction de M. Benoit Morin en tant que président de l'Association. M. Morin succède ainsi à Jean Thiffault qui a occupé ce poste au cours des sept dernières années. Rappelons que M. Thiffault avait signifié son intention de ne pas solliciter un nouveau mandat au mois de septembre dernier.

Diplômé de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal en 1988, Benoit Morin est devenu copropriétaire de la pharmacie Morin en 1990. En plus d'être au service de ses patients, M. Morin a agi comme chroniqueur, entre autres, à l'émission Le Québec maintenant au 98,5 FM où, de 2010 à 2017, il s'est chargé de démystifier et d'informer ses auditeurs sur divers sujets en lien avec le milieu de la santé. Il a également été membre du conseil d'administration de l'Ordre des pharmaciens du Québec de 2013 à 2016. Benoit Morin s'est ensuite concentré sur son implication en tant que membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires à partir de 2016.

« Je succède à un président qui a fait un travail exceptionnel au sein de l'AQPP. Sous la gouverne de Jean Thiffault, l'AQPP est devenue un joueur incontournable dans l'écosystème de la santé au Québec. Je salue l'accomplissement de ce collègue, avec qui j'ai eu le privilège de collaborer au conseil d'administration de l'AQPP », a tenu à souligner Benoit Morin.

La nomination de M. Morin survient à un moment charnière pour la profession de pharmacien, alors que les négociations stagnent avec le nouveau gouvernement en place et que les récentes annonces ministérielles dans le cadre de l'étude détaillée du projet de loi 31 sont déconnectées de la réalité des patients et de la pharmacie communautaire.

« Je me donne comme mission de faire comprendre au gouvernement que les pharmaciens sont prêts à en faire plus, mais qu'ils ne le feront pas à n'importe quelles conditions. Si le gouvernement croit réellement que les pharmaciens font partie de l'équation pour améliorer l'accès au système de santé pour les patients, il doit dès maintenant poser les gestes concrets qui s'imposent », a tenu à ajouter M. Morin, qui invite ses membres à se mobiliser pour faire avancer l'état de la situation.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe donc les 2048 pharmaciens propriétaires des 1900 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant plus de 44 000 personnes partout au Québec, la pharmacie communautaire constitue le plus important employeur privé au Québec. Une officine type effectue près de 160 000 ordonnances par année et plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

