« Ce fut un grand privilège pour moi de travailler avec l'équipe canadienne aux Jeux de Gold Coast en 2018 », a partagé Huot. « C'est vraiment un grand honneur d'être nommé Chef pour les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham et je ferai tout en mon possible pour contribuer à créer un environnement inclusif et inspirant pour nos athlètes. Les Jeux du Commonwealth ont fait partie intégrante de mon cheminement de haute performance et je crois que l'accent qu'ils mettent sur l'inclusion et la diversité est davantage important dans les circonstances mondiales actuelles. J'ai tellement hâte de faire à nouveau partie de ces incroyables Jeux et j'espère inspirer nos athlètes et para-athlètes à atteindre leurs objectifs à Birmingham en 2022. »

Les XXIIes Jeux du Commonwealth auront lieu du 28 juillet au 8 août 2022 à Birmingham, en Angleterre où l'on attend jusqu'à 4500 athlètes. L'événement sportif et culturel de douze jours mettra en vedette un programme de 19 sports et 8 parasports. Les Jeux du Commonwealth sont le seul événement multisport d'envergure où les médailles des épreuves de sport physiquement apte et de parasport ont le même statut. Ces Jeux de 2022 incluent le plus grand programme de parasport de l'histoire. De plus, pour la première fois de l'histoire, les Jeux mettront en vedette davantage de médailles pour les femmes (135) que les hommes (133).

« Ben est un choix inspiré comme Chef de Mission pour l'équipe canadienne 2022 », a déclaré Richard Powers, président de Commonwealth Sport Canada. « Grâce à sa riche carrière d'athlète, son incroyable énergie et sa passion pour le sport, il est la personne idéale pour mener notre équipe aux Jeux de Birmingham. Nous anticipons avec impatience de collaborer étroitement avec lui alors que nous préparons l'équipe canadienne pour 2022 et nous sommes confiants qu'il mettra tout en œuvre pour assurer son succès. »

Accueillant 71 nations et plus de 4000 athlètes, les Jeux du Commonwealth offrent une occasion de valeur à tous les athlètes canadiens; une étape importante dans leur cheminement vers le succès olympique et paralympique.

À PROPOS DE COMMONWEALTH SPORT CANADA

Commonwealth Sport Canada (CSC) est le détenteur des droits de franchise des Jeux du Commonwealth et du mouvement sportif du Commonwealth au Canada.

