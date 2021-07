MISSISSAUGA, ON, le 30 juillet 2021 /CNW/ - BENLYSTA (belimumab) a été approuvé au Canada pour le traitement de la néphrite lupique évolutive (LN) chez les patients adultes [i]. BENLYSTA est offert sous forme de perfusion intraveineuse et d'injection sous-cutanée.

BENLYSTA est commercialisé au Canada en perfusion intraveineuse depuis 2011 afin de réduire l'activité pathologique chez les patients adultes atteints de lupus érythémateux disséminé (LED) évolutif avec expression d'autoanticorps. Il s'agissait du premier traitement spécifique au LED approuvé depuis plus de 50 ans. Depuis lors, BENLYSTA a également été approuvé pour l'injection sous-cutanée. L'approbation récente étend l'indication au Canada pour inclure la LN et le LED.

BENLYSTA, un anticorps monoclonal humain, est le premier et le seul produit biologique approuvé au Canada pour le lupus érythémateux disséminé et la néphrite lupique. Cette approbation fait suite aux récentes approbations aux États-Unis et dans l'Union européenne pour une indication similaire élargie à la LN.

« Environ 40 % des patients atteints de lupus érythémateux disséminé développent une néphrite lupique évolutive, qui provoque une inflammation des reins et peut mener à une néphropathie au stade terminal. BENLYSTA est le premier médicament approuvé pour réduire l'activité du LED et traiter les adultes atteints d'une néphrite lupique évolutive. Cette approbation symbolise un nouvel espoir pour plusieurs des milliers de Canadiens qui vivent avec le lupus, une maladie auto-immune complexe et incurable », a déclaré Marni Freeman, directrice médicale nationale par intérim chez GSK Canada. « Nous sommes fiers de présenter cette importante avancée thérapeutique, non seulement pour les patients canadiens atteints de lupus qui cherchent des options de traitement, mais aussi pour les professionnels de la santé qui les traitent. »

« Il s'agit d'une avancée essentielle pour les patients atteints de lupus au Canada, de nombreux patients canadiens atteints de lupus érythémateux disséminé et de néphrite lupique évolutive devraient bénéficier d'un mode de vie plus sain et plus actif grâce à cette nouvelle option de traitement », a déclaré Leanne Mielczarek, directrice générale de Lupus Canada.

À propos du lupus érythémateux disséminé (LED) et de la néphrite lupique évolutive (LN)

Le lupus est une maladie du système immunitaire de l'organisme, et on estime qu'il y a jusqu'à 50 000 patients atteints de lupus au Canada [ii]. Les répercussions sur la santé peuvent inclure des éruptions cutanées, des ulcères et des lésions, une sensibilité à la lumière, de l'arthrite et des douleurs articulaires, une inflammation des parois du cœur et des poumons, des crises d'épilepsie et d'autres problèmes nerveux.

Le lupus érythémateux disséminé (LED), la forme la plus courante de lupus, est une maladie auto-immune chronique incurable associée à une série de symptômes qui peuvent fluctuer dans le temps, notamment par la manifestation de douleurs ou d'enflures aux articulations, d'une fatigue extrême, d'une fièvre inexpliquée, d'éruptions cutanées ou de lésions organiques. Dans le cas de la néphrite lupique (LN), le LED provoque une inflammation (gonflement ou cicatrisation) des petits vaisseaux sanguins qui filtrent les déchets dans le rein (glomérules) et parfois des reins en les attaquant comme ils le feraient pour une maladie [iii]. La LN peut mener à une néphropathie terminale, qui nécessite une dialyse ou une greffe de rein. Malgré les améliorations apportées au diagnostic et au traitement au cours des dernières décennies, la LN demeure un indicateur de mauvais pronostic [iv][v] Les manifestations de la LN comprennent la protéinurie, l'élévation de la créatinine sérique et la présence de sédiments urinaires.

Au sujet de BENLYSTA

BENLYSTA, un inhibiteur spécifique de BLyS, est un anticorps monoclonal humain qui se lie à la protéine BLyS soluble. BENLYSTA ne se lie pas directement aux lymphocytes B. En se liant à BLyS, BENLYSTA inhibe la survie des lymphocytes B, y compris les lymphocytes B autoréactifs, et réduit la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes producteurs d'immunoglobulines.

Veuillez consulter la monographie du produit au www.gsk.ca pour obtenir les renseignements complets sur l'innocuité. Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant le 1-800-387-7374.

À propos de GSK

GSK est l'une des principales sociétés de recherche pharmaceutique et de soins de santé au monde. Notre objectif est d'améliorer la qualité de la vie humaine en permettant aux gens d'en faire plus, de se sentir mieux et de vivre plus longtemps. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.gsk.ca.

