Des économies annuelles de plus de 71 millions de dollars pour ses clients

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La gestion proactive des coûts des médicaments de Beneva a permis des économies annuelles de plus de 71 millions de dollars à ses partenaires et à ses membres en assurance collective. Sa stratégie s'appuie sur quatre grands axes : la transition obligatoire aux médicaments biosimilaires, les ententes pharmaceutiques, l'autorisation préalable et la thérapie par étapes.

« Nous profitons de la Semaine mondiale des biosimilaires pour mettre en lumière leur importance dans l'amélioration de l'accès aux soins et l'optimisation des coûts des médicaments. En effet, Beneva adopte depuis sa création une approche stratégique visant à intégrer des solutions innovantes dans les régimes d'assurance pour améliorer le bien-être de ses membres et preneurs leur permettant de réaliser des économies durables, » a indiqué Éric Trudel, vice-président exécutif et leader de l'assurance collective de Beneva.

Une démarche complète pour des résultats concrets

La transition vers les médicaments biosimilaires amorcée en 2022 est une solution clé pour compenser l'augmentation des dépenses liées aux traitements, en raison de leurs prix plus abordables. À elle seule, cette mesure a permis des économies de 51 millions de dollars cette année, alors que les biosimilaires peuvent être de 10% à 40% moins dispendieux qu'un médicament biologique de référence. Cette transition aux médicaments biosimilaires est notamment appuyée par des ressources en ligne et des critères d'exemptions transparents.

Combinée à cette mesure, la mise en place d'ententes pharmaceutiques a, quant à elle, généré des épargnes de 20 millions de dollars annuellement, qui sont se matérialisent au renouvellement des contrats d'assurance collective selon l'expérience du groupe d'assurés. En moyenne, des rabais de 12% ont été consentis par les fabricants de médicaments dans le cadre d'ententes négociées pour une cinquantaine de produits, dont plusieurs traitant des conditions chroniques.

De plus, le programme de préautorisation rigoureux garantit que les médicaments prescrits soient appropriés sur le plan médical et optimisés en termes de rapport coût-efficacité, alors que plus de 300 molécules sont soumises à cette évaluation. Quant à la thérapie par étapes intégrée au processus d'autorisation préalable, elle favorise l'essai de médicaments moins coûteux avant d'accéder à des options plus spécialisées, assurant un équilibre entre la performance et le coût pour offrir une couverture complète.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 500 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,2 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

Renseignements : Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]