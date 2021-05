QUÉBEC, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva présente aujourd'hui son rapport annuel 2020. Les résultats de l'entreprise Beneva, qui a vu le jour à la mi-année 2020, combinent ceux de La Capitale et de SSQ Assurance. Ces premiers résultats, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre 2020, démontrent la solidité financière de la nouvelle entité.

Faits saillants

Actif de 25,0 milliards de dollars

Résultat net combiné de 276,4 millions de dollars en hausse de 21,5 % par rapport à 2019

Capitaux propres de 2,5 milliards de dollars

Primes brutes à 6,0 milliards de dollars en hausse de 9,1 % par rapport à 2019

Rendement de l'avoir combiné de 12,6 %

« Nous sommes très fiers de présenter le premier rapport annuel de Beneva. Les excellents résultats financiers de l'année 2020 sont garants d'un avenir prometteur. Ils démontrent la valeur de notre regroupement et valident notre vision à long terme, » a indiqué Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

L'entreprise termine son exercice 2020 avec un résultat net combiné en croissance de 21,5 %, s'établissant à 276,4 millions de dollars et générant un rendement de l'avoir combiné de 12,6 %. Les capitaux propres de l'entreprise s'élèvent à 2,5 milliards de dollars alors que les primes brutes atteignent 6,0 milliards de dollars. L'actif s'établit maintenant à 25,0 milliards de dollars. Finalement, le ratio de solvabilité de 157 % démontre sa bonne capitalisation et se situe à un niveau enviable dans l'industrie.

Assurance collective

Le résultat net de ce secteur se situe à 24,5 millions de dollars. Les produits à court terme ont généré des résultats appréciables. L'expérience en assurance salaire de longue durée a toutefois été défavorable au cours de l'exercice. Le volume de l'assurance collective a atteint 3,0 milliards de dollars, représentant une croissance de 2,7 % par rapport à 2019.

Assurance de dommages

L'expérience a été favorable pour l'ensemble des produits en assurance de dommages alors que le résultat net de ce secteur s'élève à 176,9 millions de dollars, tout en tenant compte des remises de primes consenties aux clients en lien avec la pandémie. Ayant un volume de 1,7 milliard de dollars, les primes souscrites en assurance de dommages représentent une croissance de 15,5 % par rapport à 2019.

Assurance individuelle et services financiers

Les conséquences des effets boursiers et des baisses de taux d'intérêt ont entraîné des résultats nets en deçà des cibles, soit 22,9 millions de dollars en assurance individuelle et 13,1 millions de dollars en épargne. Le volume en assurance individuelle est en croissance de 3,7 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un volume de 432 millions de dollars. Pour l'épargne, les fonds sous gestion s'élèvent à 9,6 milliards de dollars alors que l'effet des marchés, les sorties moins importantes que prévu et un niveau de ventes plus élevé qu'anticipé ont été favorables.

Le regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance permet à Beneva de devenir la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Avec Beneva, les membres et les clients profitent des conseils de gens dévoués à assurer des gens depuis plus de 75 ans.

Le rapport annuel de Beneva est disponible sur beneva.ca/rapportannuel

À propos de Beneva

Beneva est issue du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance pour devenir la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

Renseignements: Renseignements : Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]