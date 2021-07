Beneva permettra le télétravail à long terme dans une approche basée sur la confiance et le respect des employés

QUÉBEC, le 9 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, est l'une des premières entreprises de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Québec à dévoiler les grandes orientations qui caractériseront le travail du futur pour ses employés. Beneva se distinguera par une politique hybride encadrée, basée sur le respect et la confiance.

La pandémie a permis de découvrir et de s'approprier de nouvelles façons de travailler. « Les résultats de sondages portant sur la satisfaction et l'expérience de nos clients et de nos employés montrent que le télétravail peut constituer une solution efficace à long terme », souligne le président et chef de la direction de Beneva, Jean-François Chalifoux. L'employeur, qui regroupe plus de 5000 employés principalement au Québec mais aussi à travers le Canada, a donc choisi de préconiser une approche hybride, où le télétravail se fera sur une base volontaire, selon les souhaits des employés et l'approbation du gestionnaire. L'entreprise en a fait l'annonce à ses employés récemment.

Le télétravail ne sera pas imposé aux employés qui ne le souhaitent pas. De plus, il n'y aura généralement pas, non plus, un nombre de jours obligatoires en présentiel au bureau. « Pour nous, c'était important d'être flexible, d'un côté comme de l'autre. La bienveillance est au cœur de notre culture d'entreprise. Nous avons confiance en nos employés et nous souhaitions nous inspirer de leurs attentes tout en créant cette nouvelle vision du travail du futur », mentionne Martin Robert, vice-président exécutif, Talent, culture et communication chez Beneva.

Une entreprise à l'écoute et attractive

Avant de formuler sa politique, Beneva a permis à ses employés de répondre à un sondage pour faire connaître leurs besoins et leurs préférences. La grande majorité des 5000 employés a exprimé son désir de poursuivre le télétravail, à temps plein ou à temps partiel.

Cet engouement pour le télétravail permet à Beneva de prendre le temps nécessaire pour planifier le retour au bureau, qui n'est pas envisagé à grande échelle avant janvier 2022.

En privilégiant des orientations alignées sur le souhait des employés, Beneva souhaite demeurer un employeur attractif pour ses employés, mais aussi pour les candidats potentiels. L'entreprise a d'ailleurs récemment lancé sa première grande campagne de recrutement sous le nom de Beneva, laquelle se tient jusqu'en septembre. Plus de 200 postes sont à combler dans le domaine des technologies de l'information, de l'actuariat et comme agent d'assurance, et ce, partout au Canada.

À propos de Beneva

Beneva est issue du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance pour devenir la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

