Beneva cesse la distribution des produits de la série Penncorp

QUÉBEC, le 8 sept. 2023 /CNW/ - Beneva simplifie son offre afin d'accélérer son développement au niveau pancanadien dans le secteur des services financiers et de l'assurance individuelle. Conséquemment, Beneva cessera les nouvelles ventes des produits de la série Penncorp, distribués par La Capitale Sécurité Financière (LCSF), à compter du 31 décembre 2023. Cette décision s'inscrit dans la foulée des orientations stratégiques de l'entreprise.

« Notre volonté est de proposer à notre clientèle une offre complète, adaptée à leurs besoins et surtout basée sur une expérience simple à tout point de vue. », a indiqué Lara Nourcy, Vice-présidente exécutive et leader, Assurance individuelle et services financiers. « Beneva s'assure d'être bienveillante envers les employés, clients, agents et partenaires qui font face à ces nouvelles circonstances », ajoute-t-elle.

Rappelons que LCSF distribue exclusivement les produits de la série Penncorp via des agents indépendants. Tous les clients qui détiennent actuellement des produits de la série Penncorp continueront d'être protégés et de recevoir le même niveau de service pour toute la durée de leur contrat. Cette décision d'affaires n'a aucune incidence sur la distribution des produits de la Série Pilier.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 25,1 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

SOURCE Beneva

Renseignements: Relations médias, 1 866 332-3806, [email protected]