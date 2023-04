QUÉBEC, le 20 avril 2023 /CNW/ - À l'approche du Jour de la Terre, Beneva devient le premier assureur canadien à joindre la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA). Du même coup, elle annonce son objectif d'atteindre un bilan zéro émission nette dans ses opérations1 et ses placements2 d'ici 2040 et dans sa globalité d'ici 2050. Ce geste officialise son ambition de lutter contre les changements climatiques et démontre son engagement à transitionner vers une économie propre, durable et plus verte.

En adhérant à la NZIA, Beneva confirme son intention d'allier ses efforts à un mouvement collectif de collaboration entre l'Organisation des Nations Unies (ONU) et l'industrie mondiale de l'assurance. Beneva s'engage notamment à :

Réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre associées à ses opérations 3 d'ici 2030, en considérant 2022 comme année de référence.

d'ici 2030, en considérant 2022 comme année de référence. Réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre associées à ses placements 4 d'ici 2030, en considérant 2021 comme année de référence.

d'ici 2030, en considérant 2021 comme année de référence. Se fixer des objectifs à court terme et revoir périodiquement les cibles pour atteindre le Net Zéro, à mesure que la science et les protocoles de calcul des gaz à effet de serre évoluent.

« L'impact des changements climatiques représente un risque grandissant pour l'environnement, pour l'humain et pour l'économie, ce qui nous préoccupe. L'industrie de l'assurance doit se mobiliser pour offrir un avenir prometteur et durable aux générations futures, et c'est pourquoi Beneva est fière de travailler main dans la main avec la NZIA, une alliance convoquée par les Nations Unies. Cette initiative et les réalisations en découlant profiteront à nos membres, à nos clients, à nos partenaires et à l'ensemble de la communauté, » souligne Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

La route jusqu'à l'atteinte de l'objectif Net Zéro

Pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, Beneva posera des actions concrètes sur différents volets.

Un partenariat pour la biodiversité et la compensation carbone

Dans la foulée de l'annonce de son partenariat majeur avec SOCODEVI, Beneva compensera les émissions de gaz à effet de serre mesurées et produites par ses opérations en 2022. Cette compensation équivaut à 2 538 tonnes de CO2 et sera effectuée par la plantation de 12 690 arbres, par l'entremise du programme l'Arbre de l'intercoopération de SOCODEVI. L'initiative s'inscrit dans la lutte contre les changements climatiques en contribuant au reboisement des forêts au Québec et à l'étranger.

Beneva prend donc différents engagements immédiats au regard du développement durable qui témoignent de sa ferme volonté de participer à un développement économique responsable et respectueux de l'environnement. Ce partenariat ouvre la voie vers d'autres initiatives diversifiées de compensation carbone et de préservation de la biodiversité dans le futur.

À propos de Beneva

Née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au Canada avec plus de 3,5 millions de membres et de clients. Elle compte sur plus de 5 000 employés dévoués : des gens qui protègent des gens. Son approche humaine s'ancre dans les valeurs mutualistes partagées par ses employés. Avec un actif de 26,8 milliards de dollars, Beneva se révèle un acteur clé parmi les grands de l'industrie de l'assurance et des services financiers au Canada. Son siège social est à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

Les titulaires de contrats des assureurs du Groupe Beneva inc. sont membres de SSQ Mutuelle et de La Capitale mutuelle de l'administration publique.

_______________________________ 1 Émissions directes et indirectes des champs d'application 1, 2 et 3. 2 Fonds généraux 3 Émissions directes et indirectes des champs d'application 1, 2 et 3. 4 Obligations corporatives et actions ordinaires et privilégiées dans les fonds généraux.



SOURCE Beneva

Renseignements: Relations médias, 1 866 332-3806 / [email protected]