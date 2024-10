QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Pour informer davantage ses clientèles en assurance collective, Beneva lance son premier bulletin de santé, appelé Points de repère. Ce nouveau bulletin annuel a pour objectif de partager les perspectives et les observations les plus récentes qui touchent les régimes d'assurance collective.

« Le bulletin de santé est une référence sur les tendances en matière de santé pour encore mieux accompagner nos partenaires d'affaires, notamment les courtiers, les firmes de consultation en avantages sociaux et nos preneurs d'assurance collective, tels les employeurs, associations et syndicats. Nous souhaitons que ce nouvel outil leur permette de prendre des décisions éclairées pour leurs personnes assurées, » a indiqué Éric Trudel, vice-président exécutif et leader - assurance collective de Beneva.

Découvrez le bulletin de santé Points de repère.

Faits saillants

La montée en flèche des coûts des médicaments est un enjeu important couvert dans ce premier bulletin. Selon les données observées, la proportion des médicaments d'une valeur de 100 000 $ et plus a connu une forte croissance. Cette hausse s'explique majoritairement par les traitements innovants et les médicaments spécialisés. Par exemple, Trikafta, un traitement révolutionnaire pour la fibrose kystique, peut coûter plus de 300 000 $ par patient annuellement.

Beneva expose différentes démarches afin de maîtriser l'équilibre entre ces hausses et l'impact sur les régimes :

un programme de préautorisation de médicaments;

la prévention de la fraude;

le recours aux biosimilaires;

des accords avec les fabricants pharmaceutiques.

Dans son bulletin de santé, Beneva met également en lumière des tendances que les experts suivent de près :

Les réclamations pour le traitement de l'obésité ont atteint un sommet depuis mai 2024, moment de l'arrivée du Wegovy au Canada ;

; L'augmentation de l'utilisation des services des professionnels de la santé mentale;

Le prix élevé des nouveaux médicaments contre la migraine;

L'identification des adultes comme principaux consommateurs de médicaments contre le TDAH;

L'écart croissant entre les guides de tarifs des soins dentaires et le pouvoir d'achat.

« En tant qu'assureur mutualiste, le rôle de Beneva est de maintenir une protection attrayante pour nos clientèles au bénéfice des personnes assurées, sans compromettre la qualité des régimes. Puisque les gens sont au cœur de nos actions, c'est dans notre mission d'améliorer et de maintenir le mieux-être de la population canadienne. Veiller à la saine gestion des coûts des médicaments est primordial pour y arriver et ainsi assurer la pérennité des régimes d'assurance collective, » a conclu Éric Trudel.

