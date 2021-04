OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se tient aux côtés des personnes qui se mettent en danger pour assurer notre sécurité et aux côtés de leur famille lorsque la tragédie frappe.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé que les bénéficiaires des agents correctionnels, de libération conditionnelle et de probation qui ont perdu la vie des suites de leurs fonctions peuvent maintenant demander l'aide fédérale dans le cadre du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants.

Le Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants accorde un montant forfaitaire unique non imposable maximal de 300 000 $ aux familles des premiers répondants décédés des suites de leurs fonctions. La période d'admissibilité sera rétroactive jusqu'au 1er avril 2018, la date du début du programme.

Les agents correctionnels, de libération conditionnelle et de probation jouent un rôle important pour assurer la sécurité publique au Canada. Les Canadiens comptent sur eux pour imposer des peines d'emprisonnement de façon sécuritaire et humaine et pour préparer les gens à une réinsertion sociale en toute sécurité après leur incarcération. Cette reconnaissance du service et du sacrifice des familles qui ont perdu un être cher est une initiative importante qui souligne la façon dont notre pays soutient les personnes qui risquent leur bien-être pour assurer notre sécurité.

« Nous demandons aux premiers répondants de risquer leur vie pour nous protéger et nous garder en sécurité. Nous savons aussi que, selon la nature de leur travail, ils sont souvent exposés à des événements traumatisants qui mettent leur santé mentale en danger. L'altruisme et le sacrifice de ces professionnels inspirent le respect de tous les Canadiens et Canadiennes, et leurs familles méritent d'être traitées avec la plus grande compassion et le plus grand soutien. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Le développement du Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants afin d'inclure les travailleurs correctionnels a été inclus dans la lettre de mandat de 2019 du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et a été annoncé en décembre 2020.

Le Programme de subvention commémoratif pour les premiers répondants fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à accorder la priorité au soutien du personnel de la sécurité publique. Le 8 avril 2019, le gouvernement du Canada a publié le document Soutenir le personnel de la sécurité publique du Canada : Plan d'action sur les blessures de stress post-traumatique. Il s'agit d'un plan pour appuyer la recherche, la prévention, l'intervention précoce, la réduction de la stigmatisation, les soins et les traitements pour tous les types d'employés de la sécurité publique, partout au pays.

