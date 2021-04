Bénéfices records pour la campagne annuelle de la Fondation du MNBAQ!

Des gestes généreux signifiants

Parmi les gestes exemplaires de cette campagne, il faut mentionner celui de ceux et celles qui ont fait un don à la Fondation, à la suggestion de la famille de François Duchesne - notre collègue bien aimé, décédé dramatiquement l'automne dernier - à l'occasion de ses obsèques. Ils ont contribué à hauteur de plus de 15 000 $.

Enfin, les administrateurs de la Fondation du MNBAQ ont aussi posé un geste fort, en contribuant, tous, à cette campagne en pleine pandémie. Il faut saluer leur solidarité et leur engagement indéfectibles.

Quand donner transforme la vie des gens

Inspirée par la vision innovante et centrée sur l'accessibilité du MNBAQ, notre campagne a d'ailleurs misé sur le programme L'Art d'être humain, un projet éducatif et culturel majeur qui permettra au fil des ans, d'accueillir au Musée un plus grand nombre de personnes exclues de l'expérience muséale. Orchestrées en collaboration avec des organismes communautaires, des expériences sur mesure, basées sur l'apprentissage et l'épanouissement, enchanteront les futurs participants.

L'équipe de la Fondation du MNBAQ tient à remercier chaleureusement tous ceux et celles ayant participé au succès de cette formidable campagne. Leur geste philanthropique est d'autant plus important en cette année exceptionnelle que nous traversons tous collectivement. Il permettra de garder bien vivante la communauté culturelle et sociale que le MNBAQ contribue à enrichir. « En donnant, les gens font bien plus qu'ils ne peuvent l'imaginer! Ils offrent de l'espoir et du réconfort aux personnes qui en ont le plus besoin. » de conclure la présidente-directrice générale de la Fondation du MNBAQ.

La Fondation du MNBAQ

La mission de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec est de soutenir et de promouvoir le mandat du Musée en favorisant le développement des collections, le financement des expositions et l'accessibilité aux programmes éducatifs. La Fondation du MNBAQ a piloté la Grande campagne de financement dédiée en majeure partie à la construction du pavillon Pierre Lassonde. Depuis 2016, elle vise à pérenniser son soutien au Musée à travers ses activités de développement philanthropique.

Le MNBAQ

Situé au cœur du parc des Champs-de-Bataille, l'un des parcs urbains les plus prestigieux au monde, le Musée national des beaux-arts du Québec est un complexe muséal unique alliant l'art, l'architecture et la nature. La vaste collection du Musée, qui compte plus de 40 000 œuvres réalisées depuis le 17e siècle, est mise en valeur dans quatre pavillons distincts. Peintures, sculptures, dessins, photographies, estampes sont présentés dans les différentes expositions du pavillon d'art historique, alors que les œuvres des artistes phares Jean Paul Lemieux, Alfred Pellan, Fernand Leduc et Jean-Paul Riopelle brillent dans le pavillon d'art moderne. Le quatrième pavillon, inauguré en juin 2016, met en lumière la collection d'art contemporain du Québec après 1960 incluant l'art inuit, les arts décoratifs et le design. La pyramide de verre reliant l'ensemble des pavillons propose un espace de découvertes pour les enfants.

