Belles avancées pour les brigadiers et brigadières scolaires de Saint-Bruno-de-Montarville

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Réuni(e)s en assemblée générale le 18 septembre dernier, les brigadier(ère)s scolaires de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville ont voté à 76 % en faveur de l'entente de principe conclue le 15 septembre entre leur syndicat et l'employeur.

Cette nouvelle convention collective, d'une durée de sept ans, sera en vigueur du 1er janvier 2021 au

31 décembre 2027. Elle comprend un taux horaire unique pour tout le personnel brigadier scolaire, c'est-à-dire autant les employé(e)s régulier(ère)s que les personnes remplaçantes.

De plus, les syndiqué(e)s bénéficieront de hausses salariales totalisant 12 % incluant un montant forfaitaire de 4,5 %, et une bonification supplémentaire de 1 % suivant l'IPC pour 2024 avec un possible ajustement additionnel selon la parité avec d'autres groupes de travailleurs et travailleuses de la Ville.

L'entente prévoit également que les salarié(e)s travaillant à certaines intersections seront payée(e)s minimalement 3 h 80 quotidiennement, ce qui rendra dorénavant l'ensemble des brigadier(ère)s régulier(ère)s éligible à l'assurance-emploi. Le personnel régulier obtiendra aussi une garantie de jours travaillés correspondant au calendrier scolaire, soit 180 jours auxquels s'ajoutent trois nouvelles journées pédagogiques rémunérées.

« Nous sommes satisfaits de cette entente. Dans un contexte difficile, on a réussi à améliorer les conditions de travail de nos membres », a déclaré Simon Beaulieu, conseiller du SCFP.

Plusieurs autres gains ont été négociés, notamment la bonification de la clause relative aux vêtements et aux équipements ainsi que l'engagement de la Ville à régler dans les meilleurs délais tous les griefs concernant la disparité de traitement, lesquels sont liés aux salaires de certain(e)s remplaçant(e)s.

