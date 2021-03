La première entreprise de communications nord-américaine à obtenir la certification ISO 50001

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Bell célèbre aujourd'hui son statut de première entreprise de communications en Amérique du Nord à obtenir la certification ISO 50001 pour son système de gestion de l'énergie. Pour marquer l'événement, l'entreprise a annoncé le plan qui lui permettra de devenir carboneutre dans toutes ses activités à compter de 2025.

« Nous sommes fiers d'accroître le leadership environnemental de Bell en annonçant l'objectif visant à ce que nos activités soient carboneutres dans la plus grande entreprise de communications au Canada en 2025, a déclaré Gordon Nixon, président du conseil d'administration de BCE Inc. L'objectif de l'entreprise est de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, et cela passe par une conformité constante aux normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées qui soient dans l'exercice de toutes nos activités. »

L'engagement environnemental, social et en matière de gouvernance (ESG) de Bell est décrit dans le rapport annuel 2020 de BCE destiné à ses actionnaires, lequel est accessible en visitant BCE.ca. Il détaille les résultats financiers et d'exploitation de l'entreprise pour l'année 2020, et l'excellence du service assuré auprès des Canadiens au cours d'une année éprouvante sans précédent. De plus, le rapport présente les objectifs en matière d'ESG et les mesures liées au développement durable, à la diversité et à l'inclusion, à la confidentialité et à la sécurité de l'information, et à l'investissement communautaire, y compris l'initiative avant-gardiste en santé mentale Bell Cause pour la cause.

« Bell est sans cesse classée comme étant un des employeurs les plus respectueux de l'environnement et les plus engagés au pays, et l'annonce faite aujourd'hui de l'obtention de la certification ISO 50001, unique dans son secteur d'activité, est une reconnaissance appréciée de sa poursuite active du leadership environnemental, a affirmé Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Des efforts de lutte contre les changements climatiques sont déployés au sein de tous ses secteurs d'activité, de son réseau et de ses innovations de service à la clientèle, tous des leviers essentiels à l'économie verte. D'ailleurs, les connexions 5G ont le potentiel de permettre des réductions inégalées des émissions de gaz à effet de serre. »

Première entreprise à se conformer à des normes environnementales internationales

La norme mondiale ISO 50001 exige des entreprises qu'elles adoptent un ensemble strict d'objectifs, de lignes directrices et de pratiques de gestion de l'énergie qui favorisent l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). La certification ISO 50001 est le plus récent exemple des pratiques de développement durable de classe mondiale de Bell, qui a également été la première entreprise de communication canadienne à obtenir la certification environnementale ISO 14001.

Dans le cadre de son système de gestion de l'énergie, Bell a optimisé les équipements de chauffage et de climatisation de ses installations, réduit la consommation d'électricité grâce à la conversion à l'éclairage à DEL et à d'autres innovations opérationnelles, réduit la consommation de carburant grâce à la modernisation continue de son parc de véhicules, et investi dans des options énergétiques renouvelables comme l'énergie solaire pour alimenter ses stations cellulaires et d'autres installations. Bell tire également parti des technologies de communication de prochaine génération qu'elle offre à ses clients, comme la vidéoconférence et la téléconférence, ainsi que des avancées technologiques de l'Internet des objets (IdO), qui permettent d'optimiser la gestion des actifs et des parcs de véhicules, la domotique, les immeubles intelligents et les villes intelligentes.

Grâce au lancement du réseau 5G sans fil le plus rapide au pays, Bell accentue les effets environnementaux positifs de ses réseaux et de ses services. L'Association canadienne des télécommunications sans fil croit que la technologie 5G peut prendre en charge un trafic 1000 fois plus élevé en ne consommant que la moitié de l'énergie actuellement nécessaire au cours de la décennie à venir. De plus, cette technologie accroît le potentiel de l'IdO et des autres technologies de prochaine génération pour soutenir une croissance économique durable. À l'aide du plan de Bell qui vise à accélérer le déploiement de son réseau de fibre optique, du service Internet résidentiel sans fil en région rurale et de ses réseaux 5G au moyen d'un investissement additionnel de 1 à 1,2 milliard de dollars au cours des deux prochaines années, Bell doublera la portée de son réseau 5G, qui desservira plus de 50 % de la population canadienne d'ici la fin de l'année.

Employeurs les plus respectueux de l'environnement au Canada

En 2020, Bell a été classée comme étant un des employeurs les plus respectueux de l'environnement au pays pour la quatrième année consécutive. Ce titre reconnaît les efforts de l'entreprise pour ce qui est de la réduction des répercussions de ses activités sur l'environnement, son leadership relativement à son système de gestion de l'énergie et le succès de ses initiatives en cours en matière de réduction des déchets et d'économie d'énergie. En 2020, Bell a dépassé son objectif de réduction d'émissions de GES en diminuant le ratio d'émissions dues à ses activités de 34 % par rapport aux chiffres de 2019 et à l'utilisation de son réseau. De plus, l'entreprise prévoit réduire davantage ses émissions dues à ses activités de 40 % comparativement aux chiffres de 2019 d'ici la fin de l'année 2021.

Fondée à Montréal en 1880, Bell est la plus grande entreprise de communication au pays, desservant plus de 22 millions de clients résidentiels, d'affaires et sans fil dans chaque province et territoire. Bell a comme objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. Elle offre donc les plus vastes réseaux sur fil et sans fil large bande, des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'affaires novateurs, et elle possède les plus grandes marques de télévision, de radio, d'affichage et de média numérique au pays.

Bell est déterminée à se conformer aux normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées qui soient, ce qu'elle démontre grâce à son investissement communautaire inégalé, à son leadership en matière de conformité aux normes internationales ainsi qu'à son excellente performance sur les indices de développement durable, y compris l'indice Global Compact 100, l'indice FTSE4Good Global Index et l'indice Jantzi Social Index. L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause contribue à relever le défi qu'est la maladie mentale grâce à la sensibilisation de la population et à la réduction de la stigmatisation, notamment à l'aide de la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche ainsi que les programmes en milieu de travail, et ce, à travers le pays.

Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

