Bell a choisi AWS pour moderniser ses applications et ses services et tirera parti des capacités d'AWS comme l'apprentissage automatique et l'analyse pour améliorer l'expérience numérique des clients.

Bell et AWS offriront les zones AWS Wavelength sur le réseau 5G de Bell pour permettre une utilisation rapide et efficace de l'informatique de pointe multiaccès 5G (MEC), le premier déploiement de MEC 5G au Canada.

Cette combinaison accordera aux développeurs l'accès au portefeuille de services inégalé d'AWS pour créer des applications qui exigent une connectivité à très faible latence pour les appareils mobiles fonctionnant sur le réseau national le plus rapide au pays.

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Bell Canada (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec Amazon Web Services Inc. (AWS) pour moderniser l'expérience numérique des clients de Bell et soutenir l'innovation en matière de 5G partout au pays. Bell utilisera la capacité et l'étendue des technologies d'AWS pour créer et faire évoluer plus rapidement de nouvelles applications utilisées par des consommateurs et des entreprises, et pour améliorer la façon dont les abonnés aux forfaits voix, sans fil, télévision et Internet interagissent avec les services et le contenu de Bell, par exemple en regardant des vidéos en continu. De plus, AWS et Bell font équipe pour amener AWS Wavelength au Canada, en le déployant à la périphérie du réseau 5G de Bell pour permettre aux développeurs de bâtir des applications à très faible latence destinées aux appareils mobiles et à leurs utilisateurs. Grâce à ce déploiement, Bell deviendra la première entreprise de communications canadienne à offrir l'informatique de pointe multiaccès (MEC) optimisée par AWS aux utilisateurs des entreprises et des gouvernements.

« Le partenariat de Bell avec AWS renforce à la fois notre leadership en matière de réseau 5G et l'expérience client de Bell en raison d'une plus grande automatisation, d'une agilité améliorée et d'options de service rationalisées. Ensemble, nous fournirons aux consommateurs et aux entreprises des innovations en matière de services de prochaine génération qui soutiendront la croissance et la prospérité du pays dans les années à venir, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et Bell Canada. Grâce à ce premier partenariat au pays pour déployer AWS Wavelength à la périphérie du réseau, où la haute capacité, la vitesse sans précédent et la latence ultra faible de la 5G sont cruciales pour les applications de prochaine génération, Bell et AWS proposent de toutes nouvelles occasions aux développeurs d'améliorer l'expérience numérique de nos clients. Alors que le pays se remet de la crise de la COVID-19 et attend avec impatience les avantages économiques, sociaux et durables de la 5G, Bell agit rapidement pour étendre les capacités d'infrastructure réseau de prochaine génération du pays. Le plan d'investissement en capital accéléré de Bell, soutenu par des politiques gouvernementales et réglementaires qui encouragent les investissements et les innovations importantes dans les installations de réseau, doublera notre couverture 5G cette année tout en augmentant les connexions à fibre optique à haute capacité qui relient notre zone de couverture nationale. »

La vitesse et la plus grande largeur de bande du réseau 5G de Bell permettent la prise en charge d'applications qui peuvent répondre beaucoup plus rapidement et traiter de plus grands volumes de données, ce que les technologies sans fil des générations précédentes ne pouvaient faire. Grâce à son partenariat avec AWS, Bell tirera parti d'AWS Wavelength pour intégrer les services de calcul et de stockage à la périphérie de ses réseaux 5G de télécommunication afin que les développeurs d'application puissent traiter des charges de travail d'informatique en périphérie comme l'apprentissage automatique, l'IdO et la diffusion en continu de contenu. Bell et AWS feront passer le traitement des données 5G à la périphérie du réseau afin de réduire la latence et de favoriser les cas d'utilisation de la 5G pour les consommateurs, comme l'expérience de jeu immersive, la diffusion en continu de contenu vidéo en ultra-haute définition, les véhicules autonomes, la fabrication intelligente, la réalité augmentée, l'inférence découlant de l'apprentissage automatique et l'apprentissage à distance, et ce, partout au pays. Les développeurs auront également un accès direct à la gamme complète de services en nuage d'AWS pour améliorer et accroître leurs applications 5G.

Optimisée pour les applications d'informatique de pointe multiaccès (MEC), AWS Wavelength réduit au minimum la latence d'envoi et de réception de données effectués à l'aide d'un appareil mobile. AWS offre le service grâce aux zones Wavelength, qui sont des déploiements d'infrastructures AWS qui intègrent les services de calcul et de stockage au sein d'un centre de données de fournisseur de services de communications à la périphérie du réseau 5G afin que le trafic de données puisse atteindre les serveurs d'applications qui s'exécutent dans les zones sans quitter le réseau du fournisseur de services mobiles. Ainsi, les données d'applications n'ont besoin que de passer de l'appareil à une tour de téléphonie cellulaire, puis dans une zone AWS Wavelength dans un emplacement d'agrégation métropolitain. Il en résulte une performance accrue, puisque cette architecture évite de nombreux passages par les emplacements d'agrégation régionaux et l'Internet, lesquels sont requis au sein d'une architecture mobile traditionnelle.

Outre le déploiement d'AWS Wavelength, Bell continue également de proposer des offres de services évoluées afin d'améliorer l'expérience numérique de ses clients. De la lecture en continu de contenu à la performance du réseau, en passant par le service à la clientèle, Bell tirera parti de la gamme complète de services en nuage d'AWS afin de mieux servir ses dizaines de millions de clients d'un océan à l'autre. Ce travail permettra aux équipes d'innovation des produits de simplifier et d'automatiser les processus ainsi que de s'adapter plus rapidement au changement rapide des conditions du marché et des préférences des clients.

« En tant que première entreprise de télécommunications au Canada à fournir un accès à AWS Wavelength, Bell donne la possibilité aux entreprises et aux organisations de tout le pays de combiner la vitesse de leur réseau 5G à la puissance et à la polyvalence du leader mondial de services en nuage. Ensemble, Bell et AWS proposent la puissante combinaison révolutionnaire des services en nuage et du réseau 5G aux utilisateurs d'un océan à l'autre, a déclaré Andy Jassy, chef de la direction d'Amazon Web Services, Inc. Puisqu'il est indéniable que les services en nuage et le réseau 5G modifient les modèles d'entreprise pour les sociétés du secteur des télécommunications à l'échelle mondiale, les capacités d'infrastructure incomparables d'AWS dans des domaines comme l'apprentissage automatique et l'Internet des objets permettront aux chefs de file de l'industrie comme Bell d'offrir des expériences numériques qui bonifieront la vie de leurs clients. »

Lancé en juin 2020, le réseau 5G de Bell dessert maintenant environ 35 % de la population canadienne. Le 4 février, Bell a annoncé l' accélération de ses dépenses d'investissement annuelles habituelles de 4 milliards de dollars en ajoutant un montant supplémentaire de l'ordre de 1 milliard à 1,2 milliard de dollars au cours des deux prochaines années afin de faire rapidement progresser le déploiement de ses réseaux optiques, de son service Internet résidentiel sans fil en régions rurales et de ses réseaux 5G. Le 31 mai, Bell a annoncé un montant supplémentaire de l'ordre de 500 millions de dollars en dépenses d'investissement . Grâce à ce plan d'investissement accéléré, le réseau 5G de Bell est en voie d'atteindre environ 70 % de la population canadienne d'ici la fin de l'année.

La technologie 5G permettra le développement d'un vaste éventail de nouvelles applications destinées aux consommateurs et aux entreprises. On peut penser par exemple aux applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, de véhicules connectés, de travail à distance, de télésanté et de villes intelligentes. Cette technologie ouvrira également la voie à des perspectives inédites en matière d'IdO pour les entreprises et les gouvernements. La 5G accélère aussi les effets positifs des réseaux de Bell sur l'environnement. L'Association canadienne des télécommunications sans fil croit que la technologie 5G peut prendre en charge un trafic 1000 fois plus élevé en ne consommant que la moitié de l'énergie actuellement nécessaire au cours de la décennie à venir. De plus, cette technologie accroît le potentiel de l'IdO et des autres technologies de prochaine génération pour soutenir une croissance économique durable, et pour soutenir l'objectif de Bell de devenir carboneutre dans toutes ses activités à compter de 2025.

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure. Elle fournit des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Accueil ou BCE.ca/accueil.

Bell favorise la prospérité socio-économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un milieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause, qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Questions des médias

Bell

Vanessa Damha

514 870-6663

[email protected]

@Bell_Nouvelles

Amazon.com, Inc.

Ligne directe pour les médias

[email protected]

www.amazon.com/pr

Questions des investisseurs

Bell

Thane Fotopoulos

514 870-4619

[email protected]

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certains énoncés de ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ce qui comprend entre autres des énoncés quant à nos dépenses en immobilisations prévues et les avantages qui devraient en découler, notamment notre programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans qui vise à accélérer l'expansion des zones de couverture pour les réseaux de large bande et 5G, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, si bien que les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de nos attentes. Ces états ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes en date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de dépenses d'investissements et de déploiement pour les réseaux, ainsi que les avantages attendus qui devraient en découler, font l'objet de risques et par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de dépenses d'investissements et de déploiement pour les réseaux seront complétés et que les avantages attendus seront obtenus. La valeur des investissements prévus présume notre capacité à accéder aux sources de capitaux nécessaires ou à les générer. Il ne peut toutefois y avoir aucune certitude que les sources de capitaux seront disponibles, avec comme résultat que notre investissement réel effectué pourrait différer sensiblement des attentes actuelles. Pour obtenir un complément d'information sur les hypothèses et les risques sous-jacents de certaines de nos déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, veuillez consulter le rapport de gestion annuel 2020 de BCE daté du 4 mars 2021, le rapport de gestion du premier trimestre de 2021 de BCE daté du 28 avril 2021 et le communiqué de presse de BCE daté du 29 avril 2021, annonçant les résultats financiers du premier trimestre de 2021, déposés par BCE auprès des autorités provinciales canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca