Bell est honorée de soutenir le SIIT à promouvoir l'éducation et le développement des compétences en aérospatial au sein des communautés autochtones

MIRABEL, QC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Bell Textron Canada Limitée, une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), a annoncé aujourd'hui un don de 1 800 composants d'aéronefs d'une valeur de 6,2 millions de dollars canadiens, comprenant des pièces usinées, de la tôle, des plastiques acryliques, des pièces électriques et mécaniques, ainsi que du matériel, au Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT).

Ce don devrait considérablement enrichir le programme de formation des techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) du SIIT, offrant aux étudiants l'accès à une gamme diversifiée de composants d'aéronefs pour une formation pratique et une expérience concrète. Les pièces données proviennent d'un inventaire excédentaire de Bell qui est obsolète et ne peut être réutilisé ni servir de pièces de rechange du côté de Bell.

Michael Nault, directeur général de Bell Textron Canada, a exprimé son enthousiasme pour le don au SIIT, déclarant : « Nous sommes fiers de soutenir le Saskatchewan Indian Institute of Technologies et de contribuer au développement de la prochaine génération de professionnels de l'aviation. Ce don reflète notre engagement à faire progresser l'éducation et les compétences dans l'industrie aérospatiale, ainsi qu'à soutenir les jeunes et les communautés autochtones dans leur quête de carrières dans l'aéronautique. »

Les pièces données ont été livrées au SIIT en deux envois au cours du mois d'octobre afin de garantir un accès rapide aux composants, facilitant ainsi leur intégration fluide dans les programmes de formation.

« Le don de Bell Textron Canada soutient directement le programme TEA du SIIT, offrant aux étudiants autochtones une expérience pratique avec de vrais composants d'aéronefs », a déclaré Mark Pollard, doyen des métiers et de l'industrie au SIIT. « Ce don renforce nos efforts pour doter les étudiants des compétences nécessaires à leur réussite dans l'industrie aérospatiale et à bâtir des carrières enrichissantes. »

Suivez-nous:

Facebook

X

LinkedIn

Instagram

YouTube

À PROPOS DE BELL

Visant toujours plus haut et toujours plus loin, depuis plus de 85 ans, nous réinventons l'expérience du vol en imaginant jusqu'où il pourrait nous mener.

Nous sommes des pionniers. Nous avons été les premiers à franchir le mur du son et à faire certifier un hélicoptère commercial. Nous avons pris part à la première mission de la NASA sur la Lune et nous avons mis en marché des systèmes de rotors basculants évolués. Aujourd'hui, nous façonnons l'avenir de la mobilité sur demande.

Nous sommes une société à part entière de Textron Inc. Notre siège social est situé à Fort Worth, au Texas, et nos établissements sont répartis stratégiquement partout dans le monde. Près d'un quart de nos effectifs ont servi dans les forces armées; il n'est donc pas étonnant que l'une de nos passions consiste à aider les militaires à accomplir leurs missions.

Nos innovations révolutionnaires permettent à nos clients de vivre des expériences incomparables marquées par l'efficacité, la fiabilité et par-dessus tout, la sécurité.

À PROPOS TEXTRON INC.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat et Textron Systems. Pour plus d'informations, consultez le site: www.textron.com.

À PROPOS DU SASKATCHEWAN INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGIES (SIIT)

Le Saskatchewan Indian Institute of Technologies a été fondé en 1976 par les chefs des Premières Nations de la Saskatchewan représentant toutes les zones de traité. Aujourd'hui, le Saskatchewan Indian Institute of Technologies (SIIT) est un établissement d'enseignement gouverné par les Premières Nations et l'une des quatre seules institutions postsecondaires de la province à délivrer des crédits. Le SIIT offre aux étudiants adultes une formation académique, professionnelle et technique, ainsi que des services et des soutiens pour l'emploi et le développement de carrière. Les étudiants autochtones sont au cœur du SIIT, représentant plus de 95 % du corps étudiant.

SOURCE Bell Textron Canada Ltd.

Renseignements : Caroline Couillard, Directrice en chef, Communications, Bell Textron Canada, 514-755-5729, [email protected]