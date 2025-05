Pour l'occasion, deux SUBARU Bell 412EPX aux couleurs de la Sûreté du Québec seront livrés au ministère des Transports et de la Mobilité durable

MIRABEL, QC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Bell Textron Canada Limitée, une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), annonce l'achèvement de son 6 000e hélicoptère à son usine de Mirabel. L'appareil est l'un des deux SUBARU Bell 412EPX portant les couleurs de la Sûreté du Québec qui seront livrés au ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui gère une flotte d'appareils par l'entremise du Service aérien gouvernemental (SAG). Ce jalon marque une réalisation significative dans l'histoire de près de 40 ans de Bell Textron Canada au Québec.

Bell Textron Canada célèbre le 6 000e hélicoptère construit à son usine de Mirabel (Groupe CNW/Bell Textron Canada Ltd.)

« Notre 6 000e appareil construit au Canada témoigne de notre engagement à fabriquer des hélicoptères capables de réaliser les missions les plus critiques, ainsi que de notre dévouement à contribuer à l'économie du Québec. C'est donc un symbole fort que cet appareil porte les couleurs de la Sûreté du Québec », a déclaré Michael Nault, directeur général de Bell Textron Canada.

« Depuis près de 40 ans, Bell Textron Canada est un pilier de notre économie régionale. L'entreprise fait rayonner le savoir-faire québécois bien au-delà de nos frontières, tout en créant ici, dans les Laurentides, des emplois de qualité et des retombées durables. Ce 6 000e hélicoptère est bien plus qu'un chiffre. C'est le symbole d'un savoir-faire québécois, d'une ambition partagée, et d'un engagement indéfectible envers la sécurité du Québec », a ajouté Mme Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, par le biais du SAG, ajoute ainsi à sa flotte deux appareils SUBARU Bell 412EPX et les met à la disposition de la Sûreté du Québec afin de soutenir leurs interventions critiques. « Pour la Sûreté du Québec, les nouveaux hélicoptères sont essentiels à la réalisation de notre mission. Nos services héliportés policiers, incluant la recherche et le sauvetage, sont offerts aux quatre coins du Québec grâce à notre précieux partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, en particulier avec la direction générale du SAG. En 2024, nos hélicoptères ont effectué 116 missions », a déclaré Madame Liette Abel Normandin, directrice de la Direction principale de la stratégie et des affaires institutionnelles et membre de l'état-major de la Sûreté du Québec.

Depuis les années 1960, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, par le biais du SAG, s'appuie sur les hélicoptères Bell. La flotte utilisée pour la mission de la Sûreté du Québec joue un rôle vital dans la sécurité du public à travers le Québec. Le SUBARU Bell 412EPX est équipé de technologies et de fonctionnalités de pointe qui amélioreront les performances et les capacités opérationnelles dans les opérations héliportées de la Sûreté du Québec, y compris les missions de recherche et de sauvetage aérien, les missions de recherche de personnes perdues en forêt, le transport d'équipages et d'équipements, les missions d'évacuation lors d'inondations, la surveillance aérienne et les opérations tactiques.

Les célébrations ont eu lieu à l'usine de Bell Textron Canada à Mirabel, où les employés et les dignitaires se sont rassemblés pour commémorer cet événement historique. En tant que seul fabricant canadien d'hélicoptères, Bell Textron Canada continue de fixer la norme d'excellence dans l'industrie aérospatiale, et l'achèvement du 6 000e hélicoptère témoigne du talent et du dévouement de ses employés.

Bell Textron Canada Ltée (BTCL) a ouvert les portes de son centre d'excellence commercial à Mirabel, au Québec, en 1986 et se consacre à développer des hélicoptères au Canada et à offrir une expérience client exceptionnelle ainsi qu'un service et un soutien supérieurs aux clients du monde entier. Représentée par plus de 1 600 employés et 550 fournisseurs basés d'un océan à l'autre, BTCL a construit et livré 6 000 aéronefs, dont 1 000 à des opérateurs canadiens. Le Centre de soutien canadien de Bell, situé à Calgary, soutient les flottes des opérateurs locaux, y compris les Forces armées canadiennes, Transports Canada et la Garde côtière canadienne.

Renseignements : Caroline Couillard, Directrice en chef, Communications, Bell Textron Canada, 514-755-5729, [email protected]