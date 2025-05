MIRABEL, QC, le 26 mai 2025 /CNW/ - Bell Textron Canada invite les représentants des médias à rencontrer ses dirigeants et discuter des enjeux clés de la défense nationale et de la modernisation des capacités militaires au pays dans le cadre de CANSEC 2025, le plus grand salon canadien consacré à la défense et à la sécurité, qui se tiendra les 28 et 29 mai au EY Centre d'Ottawa.

Porte-paroles disponibles pour entrevue :

Michael Nault , directeur général, Bell Textron Canada

, directeur général, Bell Textron Canada Marc Bigaouette , premier directeur, Programmes gouvernementaux canadiens, Bell Textron Canada

Thèmes proposés :

Le rôle de Bell dans la stratégie de défense canadienne, en lien avec les objectifs de la politique de défense et les annonces gouvernementales en matière d'investissement dans les capacités aériennes.

La modernisation des hélicoptères CH-146 Griffon et le soutien fourni à la plus grande flotte d'hélicoptères des Forces armées canadiennes.

L'importance stratégique de l'usine de Mirabel , moteur d'innovation technologique et de production aéronautique au Canada .

, moteur d'innovation technologique et de production aéronautique au . Le rôle de Bell dans le renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales et le maintien de la souveraineté industrielle dans le secteur de la défense.

Les rencontres auront lieu sur place, au kiosque 433 de Bell Textron Canada, à l'heure qui vous conviendra le mieux durant l'événement.

