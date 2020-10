Les allégements permettront un accès plus rapide aux infrastructures afin d'accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse au Québec

MONTRÉAL, le 30 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'issue d'un vaste processus d'examen lancé plus tôt cette année, Bell annonce aujourd'hui plusieurs allégements aux normes afin de simplifier le processus qui encadre les demandes d'accès aux poteaux par les bénéficiaires des programmes de subventions Québec Branché, Régions branchées et tous les titulaires.

Ces allégements sont le fruit d'un effort conjoint d'accélération à l'accessibilité aux structures menés par la Table de coordination co-créée par Bell, Hydro-Québec, Telus et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Au cours de l'été, Bell et Hydro-Québec ont confié à des firmes d'ingénierie externes le mandat de revoir les normes en place et de proposer certains allégements sécuritaires afin de donner un accès rapide aux poteaux de Bell. Les éléments concernant le domaine électrique demeurent à la discrétion d'Hydro-Québec. Ces allégements permettront aux titulaires d'accélérer grandement le déploiement de leur réseau large bande et ce, au bénéfice de tous les Québécois.

« Jouer un rôle de premier plan pour offrir un accès Internet à large bande à un plus grand nombre de résidence et d'entreprises est au cœur de l'objectif de Bell, soit transformer la façon dont les Québécois communiquent entre eux et avec le reste du monde, a mentionné Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. Les allégements aux normes sont un exemple de plus de notre engagement à développer les réseaux et les services de communication à large bande dans tout le Québec, un des plus grands chantiers de notre province après l'électrification du Québec ».

Bell a fait preuve d'un leadership sans précédent en matière d'innovation dans le domaine des communications au Québec, en offrant son réseau entièrement optique et son service Internet haute vitesse à des millions de résidences et d'entreprises au Québec. De plus, Bell a récemment lancé un service révolutionnaire offrant un accès à large bande aux petites villes et collectivités rurales du Québec. Entièrement financé par Bell, le service Internet résidentiel sans-fil rejoint déjà des milliers de foyers au Québec, et nous avons récemment annoncé que Bell augmente les vitesses de téléchargement jusqu'à 50 Mbit/s et de téléversement jusqu'à 10 Mbit/s (50/10), doublant ainsi les vitesses disponibles.

Le déploiement de réseaux de fibre optique peut poser plusieurs défis techniques. Dans cette optique, Bell, Hydro-Québec, Telus et le Ministère de l'Économie et de l'Innovation, ont mis sur pied une Table de coordination pour faciliter la réalisation de projets d'accès à Internet haute vitesse partout au Québec. L'objectif premier est d'assurer un accès plus rapide aux poteaux pour tous les fournisseurs de services, tout en respectant l'ensemble des normes de sécurité. Chaque jour depuis la création de la Table, des embûches aux déploiements des réseaux sont levées.

Plusieurs rencontres ont lieu entre les différents fournisseurs demandant accès aux structures afin d'améliorer le dialogue, de les aider dans leur plan de déploiement et de mieux coordonner entre toutes les parties impliquées les travaux nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets.

