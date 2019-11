Bell salue le rapport Deloitte portant sur les avantages des programmes de santé mentale en milieu de travail

L'étude révèle qu'investir dans des milieux de travail mentalement sains est une bonne chose pour les employés, une bonne chose pour les employeurs

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW/ - Bell a salué aujourd'hui la publication de l'étude réalisée par Deloitte Canada portant sur dix grandes entreprises canadiennes. Celle-ci a révélé que les organisations ayant mis en place des programmes de santé mentale au travail réalisent un important rendement du capital investi (RCI) et en tirent des bénéfices évidents sur le plan des ressources humaines et financier.

Première étude en son genre au Canada, le rapport Deloitte intitulé Les programmes de santé mentale en milieu de travail : une valeur ajoutée pour les employés et les employeurs, est fondé sur des données recueillies auprès de Bell, d’Air Canada, d’ATB Financial, de Canada-Vie, de CIBC, de Mouvement Desjardins, d’Enbridge, d’Énergir, de Husky Energy et de Morneau Shepell.

Deloitte a analysé les économies attribuables à la réduction des coûts d'indemnisation en cas d'invalidité de courte et de longue durée et à la hausse de la productivité par rapport aux coûts des programmes de santé mentale. Cela lui a permis de calculer un RCI annuel médian de 1,62 $ pour les entreprises dotées de tels programmes depuis un maximum de trois ans, et de 2,18 $ pour celles ayant des initiatives en place depuis plus de trois ans.

Deloitte a déterminé que le RCI de Bell pour son programme de santé mentale en milieu de travail, mis en œuvre en 2010 dans le cadre de l'initiative Bell Cause pour la cause, était de 4,10 $. Les initiatives de Bell visant à améliorer la sensibilisation et les avantages relatifs à la santé mentale ainsi que la formation dans ce domaine ont permis de réduire de 20 % le nombre de réclamations de prestations d'invalidité de courte durée liées à la santé mentale et de 50 % le taux de rechutes et de répétitions.

« Le leadership en santé mentale au travail, de même que la lutte contre la stigmatisation ainsi que l'accès aux soins et à la recherche, comptent parmi les grands piliers de Bell Cause pour la cause depuis le début de l'initiative. Nous sommes heureux d'avoir participé à l'étude novatrice de Deloitte qui réaffirme la valeur de la promotion de la santé mentale au travail, tant en ce qui a trait à votre équipe qu'à vos résultats financiers, a déclaré George Cope, président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada. Nous espérons que les bénéfices évidents retirés par ces grandes entreprises canadiennes étudiées par Deloitte encourageront plus d'entreprises à améliorer ou à mettre en œuvre leurs propres programmes de santé mentale en milieu de travail. Bell est toujours disposée à partager ses expériences avec d'autres entreprises intéressées à mettre en place des initiatives de santé mentale en milieu de travail. »

Le rapport Deloitte souligne la valeur d'adopter la Norme nationale sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail du Canada. Adopté par Bell en 2013, ce guide important élaboré par la Commission de la santé mentale du Canada en collaboration avec des partenaires tels que Bell Cause pour la cause, aide les entreprises de toutes sortes à bâtir des environnements de travail qui soutiennent le bien-être mental général des employés.

D'autres études canadiennes récentes ont mis en évidence la nécessité d'accroître la sensibilisation et l'action en matière de santé mentale en milieu de travail. Selon le sondage Baromètre Fincancière Sun Life 2019, 60 % des travailleurs aux prises avec des problèmes de santé mentale n'utilisent pas les services de soutien offerts par leurs avantages en milieu de travail. En outre, la recherche menée par RBC Assurances démontre que, même si 30 % des personnes ayant pris un congé d'invalidité ont associé leur absence à des raisons de santé mentale, les deux tiers des Canadiens perçoivent toujours l'invalidité en milieu de travail comme étant un problème d'ordre physique. La plupart des répondants ne considéraient pas la dépression et l'anxiété comme des invalidités.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada, offrant des services sans fil à large bande de pointe, de télévision, d'Internet et de communications d'affaires en collaboration avec les principales plateformes de création de contenu multimédia de Bell Média. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause ainsi que par un important financement par Bell des soins communautaires, de l'accès aux soins, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

