Bell salue le projet du gouvernement du Québec visant à étendre l'accès large bande aux régions rurales et éloignées

L'initiative Régions branchées cadre avec les efforts que déploie Bell dans le but d'offrir des réseaux de fibre optique de pointe aux communautés de toutes tailles

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Bell a salué aujourd'hui le nouveau projet Régions branchées du gouvernement du Québec, qui vise à fournir aux résidents, aux entreprises et aux organisations de plus petites collectivités l'accès à des services de communications sur fibre large bande.

« Bell et le gouvernement ont pour objectif commun de favoriser la croissance et la prospérité économiques du Québec par le biais de l'expansion continue des connexions optiques haute vitesse, a déclaré Martine Turcotte, présidente, direction du Québec. Nous nous réjouissons des nouvelles opportunités de pouvoir desservir d'autres collectivités à l'aide du programme Régions branchées. »

« Étant le plus important investisseur en infrastructure de communications au Québec et au Canada, Bell est favorable aux partenariats avec les gouvernements en vue d'étendre les services large bande à des régions qui ne peuvent pas bénéficier uniquement d'investissements privés », a déclaré Nicholas Payant, vice-président, connectivité et fiabilité. Cela inclut la participation antérieure de Bell au programme Québec branché du gouvernement.

