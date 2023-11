Le nouveau programme souligne la contribution des organismes communautaires qui accueillent les nouveaux arrivants au pays par le biais du basketball et leur apporte du soutien

Les Canadiens peuvent soumettre la candidature d'organismes communautaires à des prix de reconnaissance et voter pour l'organisme parmi les trois finalistes qui recevra un don de 100 000 dollars dans le cadre du programme Prêts à rebondir de Bell

dans le cadre du programme Prêts à rebondir de Bell Les dons Prêts à rebondir de Bell seront accordés annuellement au cours des trois prochaines années

La période de mise en candidature commence aujourd'hui (le 23 novembre) et se termine le 18 décembre

TORONTO, le 23 nov. 2023 /CNW/ - Bell s'associe aux Raptors de Toronto et annonce un partenariat de trois ans visant à souligner les effets positifs que peut avoir le basketball dans le processus d'intégration des nouveaux arrivants au Canada. Dévoilé aujourd'hui, le programme Prêts à rebondir de Bell, soutenu par la MLSE Foundation, l'organisme de bienfaisance des Raptors de Toronto, permettra de reconnaître la contribution des organismes qui jouent un rôle important dans l'accueil des nouveaux arrivants au pays au sein de leur communauté par l'entremise du basketball, et de les soutenir financièrement en leur accordant des dons annuels, au cours des trois prochaines années.

Les Canadiens et Canadiennes partout au pays peuvent soumettre la candidature d'organismes communautaires qui ont des effets positifs dans la vie des nouveaux arrivants. Trois finalistes seront sélectionnés parmi ces candidatures et la population canadienne pourra voter afin de déterminer quel organisme recevra le don de 100 000 dollars du programme Prêts à rebondir de Bell qui lui permettra d'approfondir son travail dans la communauté.

Dans le cadre des nombreuses initiatives Mieux pour tous de Bell , le programme Prêts à rebondir de Bell fait partie de l'engagement à long terme de Bell qui vise à créer un meilleur avenir pour les communautés canadiennes.

« Les investissements que nous réalisons afin de contribuer à un changement positif dans les communautés que nous desservons sont essentiels à nos activités. Nous sommes ravis de collaborer avec les Raptors de Toronto pour reconnaître la contribution des organismes canadiens qui s'assurent que les nouveaux arrivants ont accès à des espaces sûrs, inclusifs et équitables qui leur permettent de développer un sentiment d'appartenance par le biais du sport. Nous sommes fiers d'apporter du soutien financier à ces organismes. »

- Devorah Lithwick, première vice-présidente, cheffe de la gestion de la marque Bell

La période de mise en candidature du programme Prêts à rebondir de Bell commence le 23 novembre et se termine le 18 décembre 2023. Une fois la période de mise en candidature terminée, trois organismes seront choisis pour que leur histoire soit diffusée sur les réseaux de médias sociaux de Bell et des Raptors de Toronto. Les Canadiens et Canadiennes pourront voter par l'entremise de l'application des Raptors ou le site du programme Prêts à rebondir de Bell pour choisir l'organisme qui recevra le grand prix, soit un don de Bell de 100 000 dollars. Les deux autres organismes communautaires finalistes recevront chacun un don de 10 000 dollars de la part de Bell.

« Nous reconnaissons le pouvoir inné du sport de réunir les gens et nous sommes fiers de nous associer à Bell pour reconnaître la contribution des organismes qui créent des communautés tant sur le terrain de basketball qu'à l'extérieur de celui-ci. Ensemble, nous sommes impatients de consolider notre partenariat de longue date de manière significative par le biais du programme Prêts à rebondir de Bell. »

- Jordan Vader, premier vice-président, partenariats mondiaux, MLSE

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

