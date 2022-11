Bell est le partenaire exclusif de télécommunications du Centech, soutenant les entreprises émergentes grâce à sa technologie et ses solutions 5G

MONTRÉAL, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique de trois ans avec le centre d'innovation montréalais, Centech. À titre de fournisseur exclusif du Centech pour ses télécommunications, Bell s'appuiera sur ses capacités réseau avancées, son expertise en gestion de la 5G et de l'IA pour aider les entreprises canadiennes émergentes à stimuler l'innovation, la croissance et l'adoption de solutions technologiques avancées.

L'écosystème du Centech permet à Bell de s'associer à des entrepreneurs et à des entreprises en démarrage, dont Haply Robotics, une start-up qui développe des contrôleurs haptiques 3D. Bell a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique de trois ans avec le centre d'innovation montréalais Centech, à titre de fournisseur exclusif pour ses télécommunications. (Groupe CNW/Bell Canada)

L'écosystème du Centech permet à Bell de s'associer à des entrepreneurs et à des entreprises en démarrage, dont Haply Robotics, une start-up qui développe des contrôleurs haptiques 3D. La technologie qu'Haply Robotics a développée reproduit les entrées sensorielles tactiles, permettant aux utilisateurs de ressentir précisément ce que c'est que d'interagir avec un environnement - par exemple en chirurgie via un écran ou un casque VR. La très grande vitesse et très basse latence du réseau 5G de Bell permet le contrôle et le retour d'information en temps réel des robots physiques, ce qui se traduit par des commandes tactiles à distance, dans des disciplines où cela n'était pas possible auparavant.

Le Centech est un organisme à but non lucratif créé par l'ÉTS (École de technologie supérieure) pour former des entrepreneurs et propulser leurs projets d'innovation de haute technologie (Deeptech) issus des sciences et du génie. Les solutions développées se concentrent dans les secteurs de la santé (Medtech), de la logistique, de l'énergie, de l'environnement et des télécommunications. Depuis 2018, l'incubateur a accompagné plus de 400 entreprises innovantes d'ici dont Sollum Technologies, SPARK Microsystems et Puzzle Medical Devices.

« La collaboration de Bell avec le Centech démontre bien notre volonté de garder notre longueur d'avance en matière de technologie et d'innovation, tout comme notre engagement continu pour faire avancer des projets d'avant-garde. Nous sommes fiers de contribuer au succès d'entreprises d'ici, avec nos réseaux de première classe mondiale et la force des membres de l'équipe Bell. »

- Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell

« Nous sommes très heureux d'accueillir Bell comme partenaire du Centech et ainsi permettre de propulser l'innovation et de rendre possible le partage de connaissances et l'implantation de projets d'impacts. De plus, grâce au réseau sans fil 5G de Bell, on peut assurer une connectivité et une couverture robustes, une transmission de données très performante et surtout, un environnement sécurisé pour nos entrepreneurs. »

- Richard Chénier, directeur général du Centech

Stimuler la croissance par l'innovation

Le mois dernier, Bell lançait Bell Capital de risque, sa filiale spécialisée dans le capital de risque visant à contribuer au développement d'entreprises qui exploitent la puissance des réseaux de Bell pour favoriser la croissance et l'adoption de solutions technologiques avancées. Les investissements récents de Bell Capital de risque comprennent Boreal Ventures, un fonds de capital de risque fondé en partenariat avec le Centech, qui supporte les start-ups les plus prometteuses du Québec.

Bell est aussi partenaire de THE PIER at the Seaport à Halifax, un laboratoire vivant qui contribuera à façonner l'avenir des industries du transport, de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique et du Vector Institute à Toronto qui de son côté, se concentre sur la recherche en intelligence artificielle (IA). Cette nouvelle collaboration avec le Centech contribuera à développer des solutions innovantes pour les entreprises des secteurs de la santé (Medtech), l'automatisation, l'industrie 4.0, la logistique et le transport, l'énergie et l'environnement.

Quelques faits

Bell a conclu une entente de trois ans avec Centech, offrant ses réseaux de classe mondiale et une équipe d'experts en télécommunications.

Centech soutient des entreprises de toutes tailles, avec des projets de haute technologie et à fort potentiel de croissance

Le Centech a été reconnu comme l'un des 20 meilleurs incubateurs d'entreprises au monde selon UBI Global.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

À propos du Centech :

Le Centech est un écosystème qui propulse des projets d'innovation et d'entrepreneuriat technologiques issus des sciences et du génie. Ouvert à tous, le Centech fut fondé en 1996 par l'École de technologie supérieure. Grâce à ses programmes Accélération et Propulsion, le Centech agit comme véritable instrument de croissance, créant ainsi l'une des plus importantes concentrations d'entrepreneurs technologiques en phase de démarrage au Québec et au Canada.

