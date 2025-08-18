Une nouvelle façon intelligente de simplifier la diffusion en continu grâce à des forfaits exclusifs à Bell, une seule facture mensuelle et de grandes économies

MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement de Bell Divertissement, une offre innovante qui permet d'économiser en regroupant les services de diffusion en continu de premier plan Crave, Netflix et Disney+ dans de nouveaux forfaits exclusifs. Alliant une facturation simplifiée, des économies allant jusqu'à 25 % et la possibilité de gérer tous les abonnements par l'intermédiaire de Bell, le service Bell Divertissement permet de profiter plus facilement que jamais d'un divertissement haut de gamme, le tout en un seul endroit.

Cette offre, exclusive aux clients de Bell, leur permet d'accéder plus facilement et à un coût abordable à du contenu prisé, notamment à HBO et aux séries originales primées de Crave, ainsi qu'aux plateformes de diffusion en continu de renommée mondiale Netflix et Disney+. Avec Bell Divertissement, les utilisateurs reçoivent une seule facture mensuelle pour tous leurs abonnements de diffusion en continu, ce qui leur évite de multiplier les paiements. De plus, les clients peuvent lier leurs comptes existants à Bell Divertissement et continuer de se connecter à chaque service de façon indépendante, conservant ainsi leurs profils personnalisés, leurs recommandations, leurs listes de préférences et leur historique de visionnement.

« Avec Bell Divertissement, nous proposons une option vraiment unique sur le marché canadien : une expérience groupée qui réunit trois des services de diffusion en continu les plus populaires, dans une offre simplifiée et abordable. Ce lancement reflète l'engagement de Bell à proposer des services novateurs et des expériences de contenu incomparables. Que vous aimiez les plus récentes superproductions, les séries originales ou les documentaires primés, Bell Divertissement offre une façon plus simple et intelligente de regarder du contenu, le tout soutenu par les réseaux Internet pure fibre et sans fil primés de Bell. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

Forfaits de trois services offerts dès maintenant

Bell Divertissement propose plusieurs offres groupées aux clients des services Internet, de télévision ou de téléphonie résidentielle de Bell, puis aux clients de Bell Mobilité à l'automne. Réunissant Crave, Netflix et Disney+, ces forfaits permettent d'économiser jusqu'à 25 % par rapport aux abonnements individuels, tout en offrant une valeur et une commodité inégalées.

Crave, Netflix, Disney+ -- De base - 22 $/mois (24 % d'économies)

$/mois (24 % d'économies) Crave, Netflix, Disney+ -- Premium - 49 $/mois (21 % d'économies)

Des forfaits de deux services qui permettent d'économiser jusqu'à 25 % sont également disponibles. Pour explorer toutes les offres, visitez Bell.ca/Divertissement.

Bell Divertissement est offert dès aujourd'hui aux clients nouveaux et existants de Bell en Ontario et au Québec, puis sera étendu à d'autres régions. Pour obtenir tous les détails, visitez Bell.ca/Divertissement.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canadai. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

_________________________________ iD'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

