Bell prend action pour que Vidéotron cesse ses pratiques défendues d'itinérance sans fil

MONTRÉAL, le 5 mai 2021 /CNW Telbec/ - Bell a déposé une demande introductive d'instance à la Cour supérieure du Québec, découlant du fait que Vidéotron permet à ses clients sans fil d'avoir recours à l'itinérance de façon permanente sur le réseau de Bell sans autorisation.

« Le CRTC a confirmé dans une décision que Vidéotron permet une utilisation non autorisée de l'itinérance permanente sur le réseau de Bell, décision que Vidéotron continue d'ignorer, a déclaré Karine Moses, présidente direction du Québec, Bell. Même en ayant accès aux ressources significatives de Québecor, son propriétaire, et aux subventions considérables financées par les payeurs de taxes, Vidéotron refuse tout simplement de faire les investissements nécessaires pour développer un réseau de qualité pour tous ses abonnés. Vidéotron choisit plutôt d'utiliser d'une manière inappropriée le réseau de Bell à son propre avantage commercial. »

En vertu des règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), les services d'itinérance de gros fournis par Bell permettent aux clients de Vidéotron et des autres fournisseurs de services sans fil de bénéficier d'une couverture occasionnelle dans des zones où les fournisseurs n'ont pas encore construit leurs propres installations de réseau. Cet accès doit toujours être temporaire et les fournisseurs sont tenus d'en surveiller l'utilisation et d'empêcher activement leurs clients d'en faire un usage permanent.

Vidéotron ne s'est pas conformée à son obligation d'empêcher l'itinérance permanente ou de développer son propre réseau et continue de profiter des réseaux de Bell. Vidéotron attire des clients qui ne savent pas que dans plusieurs situations, le service est fourni par Bell, étant donné le réseau limité de Vidéotron, et que Vidéotron ignore la décision du CRTC en permettant cet accès.

« Québecor est une société très bien financée qui est certainement capable d'investir dans son entreprise Vidéotron, mais qui a plutôt choisi d'exploiter de façon non autorisée les ressources de Bell, a déclaré Madame Moses. C'est surprenant de voir Vidéotron vanter ses services sans fil alors que plusieurs de ses clients sont plutôt servis par Bell. Vidéotron enfreint les règles du CRTC et trompe les clients, et cela doit cesser. »

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure, fournit des services mobiles, télévision, Internet et des services de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Bell favorise la prospérité sociale et économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un lieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause , qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Questions des médias :

Caroline Audet

514 391-9794

[email protected]

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

www.bell.ca