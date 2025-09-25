Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, consultez la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans le présent communiqué de presse.

Bell élargira et optimisera sa zone de couverture de services sans fil, qui couvre déjà 99 pour cent de la population.

Des améliorations dans plus de 220 collectivités à l'échelle du pays sont prévues d'ici le début de 2026.

Le service amélioré de Bell permettra à des millions de clients de rester connectés plus facilement.

MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui qu'elle élargira et optimisera ses services sans fil dans 224 collectivités à l'échelle du Canada d'ici le début de 2026. Dans le cadre de cette initiative, de nouvelles tours seront construites et l'infrastructure existante sera mise à niveau afin d'améliorer la connectivité. Les clients profiteront d'un service de diffusion en continu plus fiable, de vitesses de téléchargement plus rapides, d'appels vidéo de meilleure qualité et d'applications d'IA de pointe.

Bell poursuit l’expansion et l’optimisation de son service sans fil pour la population canadienne (Groupe CNW/Bell Canada (MTL))

Les travaux sont déjà en cours dans des collectivités urbaines, rurales et nordiques. Ces améliorations permettront d'offrir une meilleure couverture, des vitesses plus rapides et une fiabilité accrue. Les Canadiens et les Canadiennes pourront ainsi rester connectés, regarder du contenu et jouer à des jeux en ligne de façon fluide et profiter d'appels vidéo de haute qualité.

Depuis 2020, Bell a investi près de 24 G$ dans ses réseaux sans fil et pure fibre pour accroître la connectivité et offrir un service plus rapide et plus fiable à la population canadienne. Aujourd'hui, le réseau sans fil de Bell couvre plus de 99 pour cent de la population, dont 89 pour cent ont accès aux services 5G et 5G+.

« Bell met en œuvre ses priorités stratégiques d'offrir les meilleurs réseaux sans fil et d'être axée sur le client. En investissant dans plus de 220 collectivités cette année, nous élargissons notre couverture, améliorons la performance et offrons à davantage de Canadiens l'accès au meilleur et plus rapide réseau 5G+ au pays1. Ces améliorations se traduiront par des vitesses améliorées, une diffusion en continu plus fluide et une expérience plus fiable partout où les Canadiens et les Canadiennes vivent et travaillent.

- Mark McDonald, vice-président exécutif, chef du développement technologique, Bell Canada

Bell est la plus grande entreprise de communications au pays2 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

